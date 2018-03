Crowdfunding: Spannender Meinungsaustausch über alternative Finanzierungsformen

Wien (OTS) - Die Suche nach Möglichkeiten an Geld zu kommen, um abseits von klassischen Bankkrediten Projekte und Innovationen zu finanzieren, ist besonders für Start-Ups und kleinen Unternehmen wichtig. Eine Diskussion im management club brachte etwas Licht in den crowdfunding-Dschungel.

Der Wirtschaftsbund Österreich und der management club veranstalteten am 9. April 2013 eine Diskussion zum aktuellen Thema Crowdfunding. Am Podium nahmen Michael Ikrath (Abg.z.NR, Generalsekretär Österr. Sparkassenverbandes), Günther Stummvoll (Abg.z.NR, ÖVP-Finanzsprecher), Bettina Lorentschitsch (Unternehmerin, Obfrau Bundessparte Handel, Vizepräsidentin Wirtschaftsbund), Markus Roth (Bundesvorsitzender Junge Wirtschaft) und Bernhard Sagmeister (Geschäftsführer aws) Platz und beleuchteten unter der Moderation von Andreas Lampl (FORMAT) Chancen und Risiken alternativer Finanzierungsformen.

Der Öffentlichkeit wurde das Thema Crowdfunding erst mit dem Waldviertler Schuhproduzenten Heini Staudinger und seiner Auseinandersetzung mit der FMA bekannt. Das Problem ist ein grundsätzliches: Die Bonität von Unternehmen und strengere Regeln für Banken verhindern oft die Finanzierung von Projekten und Innovation in Unternehmen, bzw. überhaupt deren Gründung. Hier greift Crowdfunding ein: "Risikobehaftete Projekte und Produktideen von Neugründern werden international gesehen kaum über Bankkredite sondern über Crowdfunding finanziert." stellt Roth fest. Auch die Wirtschaftskammer nimmt sich des Themas an. "Crowdfunding ist definitiv kein Randthema. Wir unterstützen Modelle neuer Finanzierungsformen intensiv und haben einen Gesetzesvorschlag dazu vorgestellt." so Lorentschitsch.

Neue Modelle stoßen allerdings schnell an die Grenzen der Gesetzgebung. "Momentan gibt es die rechtlichen Grundlagen noch nicht, eine Reform vor dem Sommer wäre allerdings möglich, da sich alle Parteien grundsätzlich einig sind, dass etwas passieren muss", so Stummvoll, der den Entwurf der Wirtschaftskammer und der Jungen Wirtschaft begrüßt. Beinhalten sollen die Gesetze eine Neudefinition des Einlagengeschäfts, Obergrenzen für die Investitionssumme und eine gestaffelte Prospektpflicht. Transparenz ist heute, gerade wenn viele Menschen beteiligt sind, wichtiger denn je, auch die Risiken müssen dementsprechend gut dargestellt werden. Für Lorentschitsch sind auch noch Fragen aus der Realwirtschaft offen, z.B. ob und wie solche Investitionen zu versteuern sind.

"In Österreich regiert die Mentalität der Sicherheit", so Stummvoll. Ikrath hakt hier ein: "Es gibt keine Equity Culture in Österreich, kein Seed Capital und nur Ansätze von Venture Capital. Crowdfunding würde sicherlich die gesamte Investitionskultur beleben. Allerdings stellt die ausgeprägte Anlegerschutzkultur ein Problem dar." Die grundsätzliche Frage ist, welche Kultur wir haben und leben wollen: Sicherheit und Schutz oder Freiheit und Eigenverantwortung?

Wie sich die Zukunft von Crowdfunding gestaltet ist schwer vorherzusagen: "Das alles ist bezogen auf Österreich momentan noch Kaffeesudlesen", so Sagmeister, "Die Nachfrage wird allerdings immer größer, es stößt in eine Marktlücke." Die aws übernimmt seit vielen Jahren Risiko bei Projekten die sich eventuell auch für Crowdfunding eignen würden, um u.a. mehr Innovation zu fördern.

Das Potential ist jedenfalls riesig. Die Wachstumsraten in den USA liegen bereits bei 85 Prozent, Österreich hätte hier die Chance europäischer Vorreiter im Crowdfunding als alternative Finanzierungsform zu werden.

