FPÖ-Doppler: Justizskandale in Salzburg und Vorarlberg - Rechtsstaat in Gefahr

"Quo vadis Austria?" - Richter und Staatsanwälte demolieren unseren Rechtsstaat, verhöhnen die Opfer und stellen gewalttätigen türkischen Verbrechern einen Freibrief aus!

Wien (OTS) - "Die jüngsten Urteile in Salzburg und Feldkirch sind ein himmelschreiender Skandal", stellt FPÖ-NAbg. Rupert Doppler erzürnt fest. In Salzburg wurden unlängst drei angeklagte Türken aus Mangel an Beweisen freigesprochen, welche im September 2010 einen Pongauer Lehrling halb tot geprügelt und ihn anschließend über eine 2 Meter hohe Mauer geworfen haben sollen, um ihn zu "entsorgen". Der Lehrling erlitt unzählige Brüche des Schädels, darunter Gesichtsfrakturen und einen Bruch beider Augenhöhlendächer, eine Perforation des Trommelfelles und eine Verletzung des rechten Sehnervs, wodurch er auf dem rechten Auge erblindete.

Die Zeugen scheinen massiv eingeschüchtert worden zu sein. Zum Tatzeitpunkt waren dutzende Passanten und mehrere Taxilenker in direkter Nähe des Tatortes, von denen sich heute niemand mehr an die Vorfälle erinnern wollte, obwohl die Attacke laut Gutachter über 15 Minuten gedauert haben müsse. "Die Ermittlungen waren von Anfang an gezeichnet vom Unwillen an einer Aufklärung. So wurde den mutmaßlichen Zeugen ein über 10 Jahre altes Foto des vorbestraften Haupttäters zu Identifikationszwecken gezeigt, eine Tatortbegehung konnte auf Grund des Wetters monatelang nicht stattfinden und das Verfahren wurde seitens der Staatsanwaltschaft überhaupt gleich aus Mangel an Beweisen eingestellt. Fortgesetzt wurde es erst auf Druck der Medien und der FPÖ", so Doppler. In Untersuchungshaft wurden die Hauptverdächtigen, laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch die Justizministerin, auf Grund mangelnden Tatverdachts nie genommen.

"Von Zeugenschutz kann in diesem Fall in keinster Weise gesprochen werden", erklärt Doppler, dem Details über Drohungen, Einschüchterungen und Ängste vor Repressalien durch diese gewalttätigen Türken, deren Freunden und Angehörigen von Zeugen zugetragen wurden. Einzig die Frauen der verdächtigen Türken müssten nun mit einer Verurteilung rechnen, nachdem diese nachweislich ihren Männern falsche Alibis gaben. Entgegen deren Aussagen, waren die Verdächtigen zum Tatzeitpunkt auch sehr wohl am Tatort.

Und damit sei es, laut Doppler, leider nicht genug. Am vergangenen Freitag verließ in Vorarlberg ein türkischer Messerstecher das Landesgericht in Feldkirch als freier Mann. Im Jänner dieses Jahres randalierten mehrere Türken in einer Hohenemser Bar. Ein erst 15-jähriger Türke versetzte einem Angestellten mit einem Butterflymesser nach der Aufforderung das Lokal zu verlassen einen Bauchstich, einem Gast einen Stich in den Oberschenkel und brach einem weiteren Angestellten durch Faustschläge die Nase. Nach seiner Flucht soll sich besagter Türke noch via Facebook mit seiner Tat gebrüstet haben.

"Obwohl diesem gewalttätigen Messerstecher bereits weitere Straftaten, wie ein Nasenbeinbruch und zwei weitere Körperverletzungen am 22. September 2012, eine Körperverletzung am 1. Dezember 2012 und mehrere Drohungen (einmal drohte er jemandem einen Monat Krankenstand an, ein anderes Mal Drohte er mit Messerstichen), sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz (Besitz eines Schlagringes) nachgewiesen werden konnten, wurde dieser Täter vom Richter als unbescholten angesehen", so Doppler. Das teilbedingte Urteil ist rechtskräftig und der Täter durfte das Gericht als freier Mann verlassen, da er die Hälfte der verhängten unbedingten Freiheitsstrafe von fünf Monaten bereits in Untersuchungshaft verbüßte. Nach der Verkündung des vom Staatsanwalt mitgetragenen Urteils, brach im Gerichtssaal Jubel unter den anwesenden Dutzenden Türken aus.

"Das ist ein Skandal und ein Schlag ins Gesicht der Opfer und der gesamten Gesellschaft! Dank dieses Urteils konnte der Täter bereits am folgenden Tag erneut seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Berichten Betroffener zu Folge löste dieser Täter am vergangenen Samstag erneut einen Polizeieinsatz aus, nachdem er gemeinsam mit anderen Türken mehrere Personen einer Geburtstagsgesellschaft attackierte und bedrohte. Mit derartigen Urteilen untergraben und demolieren solche Richter unseren Rechtsstaat und unsere Gesellschaft", zeigt sich Doppler überzeugt, dass "derartiges Verhalten schärfste Konsequenzen nach sich ziehen muss. Unsere Gesellschaft muss vor solchen Tätern geschützt werden und das geht nur mit gerechten Urteilen und Abschiebungen Wer sein Gastrecht in Österreich verwirkt, muss gehen." Abschließend kündigt der FPÖ-Mandatar weitere parlamentarische Initiativen an, und versprach den Opfern alles daran zu setzen, um dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen.

