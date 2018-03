Lesung aus "Zeilenhaufen" im Bezirksmuseum Donaustadt

Wien (OTS) - Die Autorin Helga Schicktanz stellt am Sonntag, 14. April, im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53, im "Gebäude im Park") ihr neuestes Werk vor. Die Präsentation des 224 Seiten starken Buches mit dem Titel "Zeilenhaufen" beginnt um 15.00 Uhr. Der Band enthält Kurz- und Langtexte, von "Wiener Geschichten" und "Ins Schwarze geschrieben" bis zu "Geschichten von der Liebe" und der "Bunten Mischung". Die Sprachkünstlerin Helga Schicktanz und der Schauspieler RRemi Brandner tragen an dem Nachmittag Auszüge aus dem vielfältigen "Zeilenhaufen" vor und musikalische Einlagen gibt es obendrein. Die Veranstaltung ist frei zugänglich. Die Organisatoren nehmen gerne Spenden an. Informationen über vielfältige Kultur-Termine im Bezirksmuseum Donaustadt bekommen Interessierte vom ehrenamtlich arbeitenden Museumsteam (Leitung: Helmut Just) unter der Telefonnummer 203 21 26 (fallweise Anrufbeantworter) oder per E-Mail:

bm1220@bezirksmuseum.at.

Das Schaffen der Helga Schicktanz erstreckt sich von der Lyrik bis zur Prosa. In der Vergangenheit hat die Wiener Schriftstellerin verschiedenste Bücher veröffentlicht, von Verse-Sammlungen und Kinder-Geschichten bis zu einem Roman. Nähere Angaben über den Band "Zeilenhaufen" (ISBN 978-3-85481-085-8, Preis: 26,80 Euro) publiziert der Verlag "Liber Libri Wien" im Internet:

www.guthmann-peterson.de/verlag-liber-libri-wien/.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

