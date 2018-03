"Orientierung" am 14. April: Was ist kluge Religionskritik?

Gedanken des Philosophen Franz Schuh

Was ist kluge Religionskritik? Gedanken des Philosophen Franz Schuh

Auch über die Rolle von Religion wird im Vorfeld des aktuellen "Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien" in der Öffentlichkeit vermehrt diskutiert. Positionen werden bezogen, Religionskritik wird geäußert - aber nicht immer werden dabei auch Argumente abgewogen, nicht immer bleiben die Diskussionen sachlich. Einer, der die Debatten aus der Position des interessierten Beobachters wahrnimmt, ist der Philosoph Franz Schuh. Er selbst bezeichnet sich als "religionsphilosophisch interessierten Atheisten". Dennoch:

Religiösen Menschen ihren Glauben "auszureden", käme ihm nicht in den Sinn. Der "Orientierung" verrät er u. a., was er für "kluge" und was für "dumme Religionskritik" hält. Bericht: Klaus Ther.

Mali: Moderate Muslim-Führer formieren sich zu Allianz der Vernunft

Mali ist ein Land im Krieg gegen islamistische Extremisten. Seit die französische Regierung im Jänner mit einer Taskforce die "Gotteskrieger" aus dem besetzten Norden zurückgedrängt hat, formieren sich moderate muslimische Kräfte in Mali zu einer Allianz der Vernunft. Bislang zählten in dem zu 90 Prozent muslimischen Vielvölkerstaat Kontraste und Toleranz, Austausch und Kontroversen zum Umgang miteinander. Wie vielfältig der Islam auch in Mali ist, zeigt sich in den einzelnen geistlichen Gruppierungen und Bruderschaften: Der Imam der Großen Moschee in der Hauptstadt Bamako, Mamadou Kalle, ist ein muslimischer Traditionalist, der beste Verbindungen zum gestürzten libyschen Staatschef Muammar Gaddafi pflegte. Kalle hatte bisher seine liebe Not mit dem offensiv auftretenden Sufi-Führer Ousmane Haidara. Der predigte nämlich:

"Beten ist für einen guten Muslim nicht genug." Haidara versucht, wie sein wahabitischer Konkurrent Mahmoud Dicko - er ist Vorsitzender des Islamischen Rates - politisch Einfluss zu nehmen. Die geistlichen Herren befinden sich wie ihr Land auf einer Gratwanderung im Namen Allahs. Bericht: Regina Strassegger.

"Dienst an der Gesellschaft" - Sozial engagierter Buddhismus in Österreich

Mit einem Festakt in der Akademie der Wissenschaften in Wien hat die Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft (ÖBR) an die offizielle staatliche Anerkennung des Buddhismus in Österreich vor 30 Jahren erinnert. Ein inhaltlicher Schwerpunkt dabei: der sozial engagierte Buddhismus. Dabei wird der konkrete Dienst an der Gesellschaft in den Vordergrund gestellt. Beispiele dafür: das "Mobile Hospiz der ÖBR", die buddhistische Trauergruppe "TrauerZeit" und die buddhistische Gefangenenbegleitung. Ein "Orientierung"-Team hat sich diese drei Projekte näher angesehen und sozial engagierte Buddhistinnen und Buddhisten nach den Motiven ihres Handelns gefragt. Der Religionswissenschafter Franz Winter von der Universität Wien hilft bei der Einordnung dieser durchaus als "neu" bezeichneten und vor allem im Westen präsenten Strömung des Buddhismus. Bericht:

Marcus Marschalek.

Unsterblich, heilbar, käuflich? "Seelenwäsche" bei den Minoriten in Graz

Reflektieren, worüber die Menschen seit Jahrhunderten nachdenken. Ins Bild bringen, was man nicht sehen kann. Eine Ausstellung im Kulturzentrum bei den Minoriten in Graz zeigt Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, die sich mit der "Seele" beschäftigen. Existenzielle und religiöse Fragen werden angesprochen:

das Verhältnis von Körper und Seele, Schuld und Sühne, Heilung und Erlösung, Passion und Tod. Günther Zgubic, lange Jahre Gefängnisseelsorger in Brasilien, lässt die Kunstwerke auf sich wirken. Und Kurator Johannes Rauchenberger denkt über das Verhältnis von Religion und moderner Kunst nach. Bericht: Maria Katharina Moser.

