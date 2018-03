Bezirksmuseum 15: Heitere Texte von "Anschluss"-Opfern

Wien (OTS) - "Lachen Sie noch?", fragt die Schauspielerin und Vortragskünstlerin Gerda Kamna am Montag, 15. April, ab 17.30 Uhr, das Publikum im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4). Unter dem Titel "Zum Bedenken: Vor 75 Jahren passierte ein 'Anschluss'..." trägt die Künstlerin heitere und geistvolle Texte von Autoren wie Egon Friedell, Fritz Grünbaum, Fritz Löhner-Beda, Jura Soyfer und Peter Hammerschlag vor und ruft der Zuhörerschaft die tragischen Schicksale der Opfer des Nationalsozialismus in Erinnerung. Die Besucher werden bei der bis zirka 19.00 Uhr dauernden Veranstaltung mit Freud und Leid konfrontiert: Gerda Kamna amüsiert mit ausgesuchten Werken von "Großmeistern des Humors" und beklagt das furchtbare Geschehen in NS-Konzentrationslagern. Die Teilnahme an der Zusammenkunft, die Devise heißt "Am 15. in den 15./Kultur & Cafe", ist gratis. Einleitende Worte spricht Museumsleiterin Brigitte Neichl. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0699/191 353 28, E-Mail museum15 @ gmx.at bzw. bm1150 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at