"Bürgeranwalt" am 13. April: Lärmbelästigung durch Gewerbepark?

Außerdem: Kosten für unmögliche Grundabtretung und Wohnblock auf falschem Grund

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 13. April 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Lärmbelästigung durch Gewerbepark?

Zwanzig Jahre lang haben die Bewohner einer Grazer Stadtrandsiedlung friedlich neben einem Möbelhaus gelebt, nun ist es damit vorbei. Vor wenigen Jahren erwarb eine Liegenschaftsverwaltung das Gewerbegebiet, baute um und vermietete den Komplex an diverse Betriebe und ein Restaurant. Seither fühlen sich die Anrainer von Lärm und Verkehr belästigt. Die Volksanwaltschaft kritisiert die Baubehörde, weil diese diverse Einwendungen der Siedler gegen die Umbauten nur verzögere oder gar nicht beantworte.

Kosten für unmögliche Grundabtretung

Das Ehepaar P. hat bei der MA 64 ein Ansuchen um Bauplatzschaffung gestellt. Dafür müssten sie eine Ablöse für eine 76 Quadratmeter große Fläche vor dem Grundstück zahlen, schrieb die Behörde vor. Das Problem in diesem Fall: Die Fläche steht im Eigentum der ÖBB und kann gar nicht erworben und an die Gemeinde abgetreten werden. Das erfuhr das Paar aber erst, nachdem es 18.363 Euro Ablöse an den Magistrat bezahlt hatte. Das Geld hat das Paar nach zwei Jahren Wartezeit zurückerhalten, doch auf Zinsen und Kostenersatz für ein undurchführbares Abtretungsverfahren wartet es immer noch.

Wohnblock auf falschem Grund

Ein Wohnblock steht in Lochau bei Bregenz nicht dort, wo er laut Grundbuch steht. Auf diesen Umstand sind die Eigentümer erst nach Jahrzehnten durch Zufall aufmerksam geworden. Ihre Wohnungen sind dadurch viel weniger wert, quasi unverkäuflich, behauptet der Anwalt der betroffenen Bewohner. Das bestreitet der Bauträger und schlägt vor, das Problem mit einer einfachen Grenzkorrektur zu lösen. Wie konnten Bauträger und Behörde übersehen, dass ein ganzer Wohnblock zum Großteil auf dem Grund der Nachbarn gebaut wurde? Über Ursachen und Lösungsmöglichkeiten diskutiert Peter Resetarits mit einem betroffenen Wohnungseigentümer und dem Vorarlberger Rechtsanwalt Dr. Karl Schelling.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at