FPÖ: Kickl: Hundstorfer-Erlass ist gleichzeitige Bankrotterklärung in Asyl- und Arbeitsmarktpolitik

Vermittlung von Asylwerbern auf Lehrstellen konterkariert Bemühen um schnelle Abwicklung von Asylverfahren

Wien (OTS) - Für FPÖ-Sozialsprecher NAbg. Herbert Kickl ist der Erlass von Sozialminister Hundstorfer (SPÖ), wonach junge Asylwerber als Lehrlinge beschäftigt werden dürfen, eine Bankrotterklärung. "Und das sogar im doppelten Sinn", so Kickl, denn: "Es kann nicht sein, dass die Jugendarbeitslosigkeit immer weiter ansteigt, unzählige Jugendliche in überbetrieblichen Ausbildungszentren ihre Lehrzeit verbringen und auf der anderen Seite für manche Branchen keine Lehrlinge gefunden werden. Hier versagt die Arbeitsmarktpolitik und Hundstorfer will das mit Asylwerbern kaschieren."

Die Anweisung konterkariere aber auch jede konsequente Asylpolitik und bringe Asyl und Zuwanderung bewusst durcheinander, ergänzt Kickl. "Hier werden doch systematisch Schicksale erzeugt, die dann als Härtefälle in den Medien breitgetreten werden und für die es wieder ein humanitäres Bleiberecht unabhängig von tatsächlichen Asylründen geben soll", so der FPÖ-Generalsekretär. Einerseits sollten Asylverfahren zügig abgewockelt und rechtskräftig entschieden werden, andererseits stecke man Jugendliche in eine rund dreijährige Lehre. "Konsequenterweise müsste das Lehrverhältnis am Tag einer rechtskräftigen Ablehnung von Asyl automatisch enden", erklärt Kickl, der sich nicht vorstellen kann, dass sich viele Unternehmer auf ein derartiges Abenteuer einlassen, denn "In der heimischen Wirtschaft ist die Vernunft üblicherweise weit stärker verbreitet als in der Bundesregierung."

