MA 49: Frühlingswachen in den Wiener Wäldern: Tiere und ihr Nachwuchs brauchen jetzt viel Ruhe.

Wien (OTS) - Endlich Frühling! Die langersehnten warmen Sonnenstrahlen locken Erholungssuchende ins Freie und laden zu ausgedehnten Wanderungen in Wiens Erholungsgebiete ein. Auch die Tier- und Pflanzenwelt erwacht aus ihrem Winterschlaf. Viele Wildtiere bekommen jetzt Nachwuchs und brauchen viel Ruhe. Damit sich die Jungtiere in Wald und Flur problemlos entwickeln können, bitten die FörsterInnen der Stadt Wien die SpaziergängerInnen um Rücksicht und Einhaltung einiger einfacher Verhaltensregeln.

Wanderwege nicht verlassen, Hunde an die Leine!

Damit die Jungtiere in einer möglichst geschützten Umgebung auf das Leben im Wald vorbereitet werden, lassen sich die Muttertiere mit ihren Jungen besonders gerne im Dickicht der Wälder nieder. Es ist daher unbedingt notwendig, diese Ruhezonen im Wald zu meiden und markierte Wander- und Radwege nicht zu verlassen", appelliert Andreas Januskovecz, Forstdirektor der Stadt Wien, an die wanderfreudigen Wienerinnen und Wiener. "Kommen Menschen oder Hunde in die Nähe von Wildtieren und deren Junge, flüchten die Tiere und erleiden damit unnötigen Stress", so Januskovecz weiter.

Wildtiere nicht anfassen!

Für alle SpaziergängerInnen gilt: Im Wald und auf Wiesen aufgefundene Jungtiere von Wildschweinen, Hasen oder Rehen auf keinen Fall angreifen! Denn hat man ein Jungtier angefasst, tragen sie ab diesem Zeitpunkt menschlichen Geruch und werden von der Mutter oft nicht mehr angenommen. Scheinbar verwaiste Jungtiere sind meistens gar nicht so verlassen und hilflos, wie es vielleicht den Anschein hat. Junge Rehe und Hasen werden von ihren Müttern oft viele Stunden alleine gelassen und nur zum Säugen aufgesucht. Zufällig entdeckte kleine Feldhasen oder Rehkitze sind also noch lange keine "Waisenkinder".

Bei verletzten, geschwächten oder kranken Wildtieren: Tierschutz-Helpline der MA 60 anrufen!

Die Tierschutz-Helpline der MA 60 - Veterinärdienste und Tierschutz ist erste Anlaufstelle für alle Anfragen und Probleme zwischen Menschen und Wildtiere in Wien. Erkennbar verletzte, geschwächte, kranke oder anderweitig gefährdete Wildtiere müssen so rasch wie möglich versorgt werden. Sollte ein solches Tier entdeckt werden, bittet die Stadt Wien die FinderInnen, so schnell wie möglich die Tierschutz-Helpline der MA 60 zu kontaktieren. Die MitarbeiterInnen der MA 60 kümmern sich um die schnelle Versorgung des Tieres.

Tierschutz-Helpline der MA 60:

o Erreichbar unter der Telefonnummer: 01 4000 8060

o Montag-Freitag (werktags): 08.00-18.00 Uhr

o Samstag (werktags): 09.00-15.00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten gibt es Informationen über den Tonbanddienst und die Homepage der MA 60 - Veterinärdienste und Tierschutz: www.tierschutzinwien.at.

Bei Notfällen außerhalb der Dienstzeiten leitet die Polizei, erreichbar über den Notruf 133, oder der Permanenzdienst der Magistratsdirektion, Tel: 01 4000 8280, die notwendigen Schritte in die Wege.

