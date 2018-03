Bundespräsident Dr. Fischer gratuliert Dr. Christian Beurle zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Dr. Christian Beurle zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen außerordentliche Verdienste um unser Land, insbesondere um die Wirtschaft Österreichs, würdigt. "Als langjähriger Präsident der Industriellenvereinigung waren Sie nicht nur die Stimme der Industrie sondern stets ein überzeugter und engagierter Verfechter der Idee der österreichischen Sozialpartnerschaft und haben mit großem Verantwortungsbewusstsein unsere Rolle in der Europäischen Union gestärkt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at