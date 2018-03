Internationale Filmfestspiele in Cannes 2013: The Peninsula Hotels sind Sponsor des "American Pavilion"

Hongkong (ots) - In diesem Jahr treten The Peninsula Hotels erstmals als Sponsor des American Pavilion auf den 66. Internationalen Filmfestspielen in Cannes auf. Der Pavillon, gegründet von Branchenexpertin Julie Sisk, ist der wichtigste Treffpunkt für amerikanische Filmschaffende auf dem Festival, dem größten und renommiertesten Filmforum weltweit, das in diesem Jahr vom 15. bis 26. Mai stattfindet. Neben The Peninsula Hotels fungiert American Express als Sponsor des Pavillons.

Aus Anlass seines 25. Jubiläums ist für den American Pavilion in diesem Jahr ein neuer, glanzvoller Look geplant. Ausgewählte Design-Elemente der The Peninsula Hotels werden hierzu in den Pavillon integriert. Auf der Speisekarte stehen feinste Signature-Gerichte aus den Küchen der Peninsula Hotels, die an neun Schlüsselstandorten in den USA und Asien zu Hause sind.

"Als eine der ältesten Luxushotelgruppen der Welt schenken The Peninsula Hotels ihren Gästen seit 1866 ganz besondere Erlebnisse. Mit dem Sponsorship des American Pavilion bringen wir den Glamour unserer Hotels mit dem des Filmfestivals von Cannes zusammen - eine Traumkombination, um die Marke The Peninsula neuen Zielgruppen auf der ganzen Welt näherzubringen", so Robert Cheng, Vice President, Marketing The Peninsula Hotels.

Vor 25 Jahren als Meeting-Plattform für US-Filmemacher gegründet, hat sich der Pavillon als wichtiges Kommunikationscenter und beliebte Besucherlounge für die Filmwelt etabliert. Seine Lage direkt neben dem Festival-Palais bietet eine erstklassige Möglichkeit, um sich zu präsentieren und interessante neue Kontakte zu knüpfen.

Diverse Prominente unterstützen den American Pavillon seit vielen Jahren, darunter die Filmemacher Martin Scorsese, Quentin Tarantino sowie die Schauspieler Ryan Gosling, James Franco, Michelle Williams und viele weitere.

Weitere Informationen zu The Peninsula Hotels unter www.peninsula.com und zum American Pavilion unter www.ampav.com.

Rückfragen & Kontakt:

Pressebüro The Peninsula Hotels: Sabine van Ommen PR GmbH

Leibnizstr. 30, 10625 Berlin,

Tel.: +49 (0)30 - 321 20 02,

E-mail: Info @ Svo-PR.com, www.svo-pr.com