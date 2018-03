Das ScienceCenter-Netzwerk lädt ein zur Eröffnung des Wissensraums

Am Donnerstag, 18. 4. 2013, 17:00 Uhr, Ort: Ottakringer Straße 68, 1170 Wien

Wien (OTS) - Zur Eröffnung sprechen:

Dr. Ilse Pfeffer, Bezirksvorsteherin des 17. Wiener Gemeindebezirks Mag. Sybille Straubinger, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien

KR Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien und Obfrau des Wiener Wirtschaftsbundes

Margit Fischer, Vorsitzende Verein ScienceCenter-Netzwerk

Dr. Barbara Streicher, Geschäftsführerin Verein ScienceCenter-Netzwerk; Moderation

Wissensraum - Die Werkstatt für Neugierige startet in Wien Wissenschaft und Technik im Grätzl begegnen

Das ScienceCenter-Netzwerk startet am 18. April 2013 sein neues Projekt Wissensraum. In einem leerstehenden Geschäft auf der Ottakringerstraße 68, 1170 Wien, werden bis zum 8. Juni 2013 verschiedene interaktive Aktivitäten angeboten und begleitet. Bei freiem Eintritt sind die BesucherInnen einladen, sich spielerisch mit wissenschaftlichen und technischen Fragestellungen zu beschäftigen. Es geht um Themen wie: Umwelt, Gesundheit, Lebensqualität und Mobilität in der Stadt. Hier kann gemeinsam diskutiert, experimentiert und Unerwartetes entdeckt werden. Einfach vorbeischauen! Vorwissen ist nicht nötig, aber Neugier sollte mitgebracht werden.

Der Wissensraum richtet sich mit seinen unterschiedlichen Öffnungszeiten bewusst an Menschen jeden Alters. Er bietet für Mädchen und Burschen, Frauen und Männer Raum zum Entdecken. Das Gratisangebot kann man alleine, als Familie, mit FreundInnen oder in einer Gruppe nutzen. Im Wissensraum gibt es Experimente zum Selbermachen und Modelle zum Ausprobieren. Dort kann man z.B. die Fragen klären, ob es eckige Seifenblasen gibt oder welchen ökologischen Fußabdruck ich hinterlasse. In den angebotenen Technik-Workshops gilt es, das Innenleben alter Elektrogeräte zu erforschen. Mit Röntgenbild-Puzzles und Quizkarten kann das eigene Wissen getestet und so Medizin (be-)griffen werden. In Diskussionsspielen werden Themen wie HIV-Aids, "Gehirndoping" oder die eigene Lebensqualität leicht verständlich aufbereitet und vermitteln spielend Neues.

Mit diesem Projekt geht das ScienceCenter-Netzwerk mit seinen Aktivitäten gezielt in die Wohnumgebung der BesucherInnen. Für jeweils knapp 2 Monate entstehen so bis zum Herbst in drei ausgewählten Wiener Bezirken (16/17, 20/2, 10) in leerstehenden Geschäftslokalen temporäre Wissensräume, in denen Science-Center-Aktivitäten angeboten und betreut werden. Ziel dieser temporären Wissensräume ist es, durch informelles Lernen und interaktives Erleben technisch-wissenschaftliche Phänomene zugänglich zu machen. In lockerer Atmosphäre und unabhängig von ihrem Wissensstand schaffen die NutzerInnen selbst Bezüge zu ihrem Alltag und entdecken ganz nebenbei Neues. Das Angebot in den Wissensräumen wird laufend von 2 eingeschulten ExplainerInnen betreut. Die Aktivitäten werden von PartnerInnen des ScienceCenter-Netzwerks zur Verfügung gestellt.

Das ScienceCenter-Netzwerk mit seinen über 130 PartnerInnen österreichweit begeistert Jung und Alt mit innovativen Vermittlungsprojekten zu (Natur-)Wissenschaften und Technik - nun (www.science-center-net.at).

Fact-Box:

Wissensraum ist ein Angebot für ALLE. Eintritt frei!

Ort: Ottakringer Straße 68, 1170 Wien

Eröffnung: Do, 18. 4. 2013, 17:00 Uhr

Laufzeit: 18. 4. bis 8. 6. 2013

Öffnungszeiten: Do 14:00 - 18:00, Fr 10:00 - 21:00, Sa 10:00 - 18:00 Uhr

Kinder unter 8 Jahren bitte in Begleitung Jugendlicher oder Erwachsener

Gruppen ab 6 Personen bitten wir um Anmeldung, Tel: 0664-487 99 65 Details: www.science-center-net.at/wissensraum

Der Verein ScienceCenter-Netzwerk dankt den UnterstützerInnen des Projekts Wissensraum:

ZIT | WKO Wien | Wien Kultur MA 7 | Europäische Union | SEE -Transnational Cooperation Programme | Places - Cities of Scientific Culture | IKEA | STEFFL | GB* 7/8/16 und GB* 9/17/18

Der Verein dankt seinen UnterstützerInnen:

Bundeskanzleramt und FFG | BMVIT | BMUKK | Stadt Wien | Land Salzburg | Land Steiermark | AK Österreich | WKO Österreich | Wiener Städtische Versicherungsverein | Erste Bank | AVL | Novomatic | voestalpine | Industriellenvereinigung | Juwelier Wagner

