TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel vom 12. April 2013 von Anita Heubacher "Stronach entzauberte sich selbst"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Frank Stronach ist ein ausgezeichneter Wahlhelfer, allerdings nicht für seine Partei, sondern für die Konkurrenz. Die FPÖ freut sich und die "Chaostheorie" der ÖVP erhält Nahrung. Das wirkt auch außerhalb der Stronach-Klientel.

Frank Stronach kam nach Tirol und entzauberte sich selbst. Statt einer Lösung präsentierte er einen faulen Kompromiss. Alle drei Listen sollen an einem Strang ziehen. Ein frommer Wunsch, wo doch die Protagonisten der drei Listen untereinander so zerstritten sind, dass sie niemals an einen Tisch zu bringen sind. Die Halbwertszeit des Kompromisses war dementsprechend lang. Am Vormittag ausgesprochen, eine Stunde später widersprochen. Die Liste mit Sonja Ulmer an der Spitze wird nicht mitmachen, sich querlegen und unter Umständen eine Wahlempfehlung für eine andere Protestpartei in Tirol abgeben. Das Chaos in Tirol geht also in die Verlängerung.

Schauplatz Wien: Dort hat Stronach seine Bundesparteileitung vor den Kopf gestoßen, mehr noch, zum Narren gemacht. Klubobmann Robert Lugar und sein Parteimanager Stefan Wehinger hatten Ulmers Liste favorisiert, Ulmers Konkurrenten mit Klagen gedroht, den Wahlkampf eingestellt. Und jetzt? Jetzt müssen dieselben Personen Stronachs Kompromiss als fabelhafte Lösung verkaufen. Damit ist ihre Glaubwürdigkeit dahin, nicht nur in Tirol, das schadet österreichweit. Wehinger hat bereits das Handtuch geworfen.

So kann man eine Partei nicht führen, so keine Politik machen. Mit seinen Auftritten tut sich der erfolgreiche Magna-Gründer selbst nichts Gutes. Mit 82 Jahren beschädigt er seine Reputation und damit sein Lebenswerk.

Dennoch scheint die Erfolgsstory bei manchen anzukommen. Unerschütterliche sechs Prozent der Wähler stimmten in der aktuellen TT-Umfrage immer noch für Stronach. Abgefragt wurde zu jenem Zeitpunkt, als das Listen-Wirrwarr voll im Gange war. Damit würde die Liste "Team Stronach für Tirol" in den Landtag einziehen. Stronach hätte aber viel mehr Potenzial gehabt.

Frank Stronach ist ein ausgezeichneter Wahlhelfer, allerdings nicht für seine Partei, sondern für die Konkurrenz. Die FPÖ freut sich, ihre Wählerklientel überschneidet sich mit der Stronachs. Ganz besonders hilfreich war Stronach allerdings für die ÖVP. Ihre "Chaostheorie" erhielt Nahrung und eine plastische Umsetzung. Das wirkt auch außerhalb der Stronach-Wähler. Noch dazu, wo mit "Vorwärts Tirol" eine zweite Protestpartei ein uneinheitliches Bild nach außen bot. Mit "Wir oder Chaos" hat die ÖVP wohl auf die richtige Strategie gesetzt.

