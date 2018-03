Erste unbefristete nachrangige Anleihe von Trafigura auf 500 Mio. USD bewertet und in Singapur erfolgreich auf den Markt gebracht

Singapur (ots/PRNewswire) - Trafigura Beheer B.V. ("Trafigura"), ein Marktführer aus der globalen Rohstoffbranche, hat seine erste unbefristete nachrangige Anleihe auf 500 Mio. USD bewertet und sie erfolgreich an der Börse von Singapur notieren lassen. Die Anleihen mit einem festen Zinssatz von 7,625 % stießen auf eine sehr hohe Nachfrage, was dazu führte, dass das Orderbuch um mehr als das Fünffache überzeichnet wurde.

"Diese Transaktion hat uns dabei geholfen, unsere Finanzierung breiter zu streuen, die Laufzeit unserer Verbindlichkeiten zu verlängern und unsere Kreditwürdigkeit gegenüber vorrangigen, unbesicherten Gläubigern zu verbessern. Dies ist die erste von uns bewertete und erfolgreich auf den Markt gebrachte nachrangige US-Dollar-Anleihe. Wir sind begeistert über die hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatbanken aus ganz Asien und Europa", so Pierre Lorinet, Trafiguras Chief Financial Officer und Geschäftsführer im Asien-Pazifik-Raum.

Die beschafften Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke und Investitionen verwendet.

Trafiguras erste Anleihe - eine vorrangige, unbesicherte Anleihe über 400 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit - wurde im April 2010 zu einem Zinssatz von 6,375 % in Europa eingeführt.

Credit Suisse, DBS Bank Ltd und The Royal Bank of Scotland waren Konsortialführer der Transaktion.

Redaktionelle Hinweise

Die Trafigura Group zählt zu den führenden internationalen Rohstoffhändlern der Welt. Die Gruppe unterhält 81 Niederlassungen in 56 Ländern auf sechs Kontinenten und hat sich auf die Märkte für Öl, Mineralstoffe und Metalle spezialisiert.

Das primäre Handelsgeschäft der Gruppe besteht im Angebot und Transport von Rohöl, Petroleumprodukten, erneuerbaren Energien, Kohle, veredelten Metallen, Eisen- und Nichteisenerzen sowie Konzentraten. Die Gruppe ist das zweitgrößte unabhängige Handelsunternehmen für Öl und Nichteisenmetalle der Welt.

Das 1993 gegründete Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Gründungsgesellschafter sowie der Geschäftsleitung. In den letzten Jahren hat es ein erhebliches Wachstum erzielen können und seinen Umsatz von 18 Mrd. USD im Jahr 2004 auf 120,4 Mrd. USD im Jahr 2012 gesteigert. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.trafigura.com.

