trueEX plant Aufhebungs-, Neugewichtungs-, Rebalancing- und Backloading-Dienste für Clearing-Mitglieder und Kunden von CME Group über trueEX-Portfolio

New York (ots/PRNewswire) - trueEX, LLC, gab heute bekannt, dass ein Service eingerichtet werden soll, der Aufhebungs-, Neugewichtungs-, Rebalancing- und Backloading-Dienste für CME-Clearing-Kunden bietet.

trueEX wird derzeit von der US-Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel (CFTC) überprüft und wäre der erste von der CFTC regulierte Designated Contract Market (DCM) für Zinsswaps, der CME-Clearing-Kunden Zugang zu der firmeneigenen PTC (Portfolio Terminations and Compactions)-Plattform von trueEX böte.

"Wir freuen uns, unseren Kunden im Rahmen unserer stetigen Bemühungen die effizienteste OTC-Clearing-Lösung trueEX-Dienstleistungen bieten zu können", so Kim Taylor, Präsident von CME Clearing. "Unsere Kunden teilen uns mit, dass sie ihre freigegebenen Portfolios aktiv verwalten müssen, indem Posten reduziert werden und der effizienteste Zustand ihres Gesamtrisikos hinsichtlich der freigegebenen und bilateralen Swaps beibehalten wird. Dieser Dienst ist eine Möglichkeit, ihnen dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen."

Sunil Hirani, CEO und Gründer von trueEX, fügte hinzu: "trueEX die PTC-Plattform wäre die erste und einzige Plattform, die den Kunden die Möglichkeit gäbe, direkt und sofort automatisierte Kündigungen, Neugewichtungen, Rebalancing und Backloading alter bilateraler Geschäfte in die CME-Clearingstelle zu erleichtern. Außerdem können die Kunden ihr Portfolio freigegebener Swaps effizienter verwalten."

Die PTC wurde mit erheblicher Unterstützung sowohl der Käufer als auch der Händler entwickelt, um alle, die sich mit Zinsswaps beschäftigen, bei der Erfüllung der Dodd-Frank-Gesetze zu Regulierungs- und Compliance-Anforderungen unterstützen. Die PTC-Plattform von trueEX wäre die erste automatisierte Plattform, die der Käuferseite sofortigen und direkten Zugang zu den wichtigsten Lebenszyklusprozessen bereits bestehender Swaps im CME-Clearinghouse bietet: Aufhebungen, Rebalancing, Neugewichtung und Backloading.

"Der aktuelle Prozess kann Stunden in Anspruch nehmen, er wird manuell durchgeführt, er ist anfällig für Betriebsrisiken und umständlich. Auf der PTC-Plattform kann er jetzt in nur wenigen Minuten durchgeführt werden", sagt Hirani. "PTC spart sowohl der Käuferseite als auch den Händlern erheblich Zeit, erleichtert die Margen- und Kapitaleffizienz und reduziert die Betriebskosten und Risiken rund um die Auftragsbearbeitung."

Informationen zu CME

Als weltweit führender und vielseitigster Marktplatz für Derivate ist CME Group (www.cmegroup.com) weltweiter Treffpunkt für Risikomanagement. CME Group bietet den Handel mit einer breiten Palette an globalen Benchmark-Produkten in allen wichtigen Anlageklassen an, darunter Futures- und Optionshandel für Zinssätze, Aktienindizes, Devisen, Energie, Agrarrohstoffe, Metalle, Wetter und Immobilien. CME Group bringt Käufer und Verkäufer über die elektronische CME Globex®-Handelsplattform sowie über die Handelsniederlassungen in New York und Chicago zusammen. CME Group betreibt auch CME Clearing, einen der weltweit führenden Clearing-Dienste über einen Zentralen Kontrahenten, der Clearing- und Abwicklungsdienstleistungen in allen Anlagekategorien für Transaktionen wie börsengehandelte Kontrakte und OTC-Derivate bietet. Diese Produkte und Dienstleistungen stellen sicher, dass die Unternehmen ihr Kontrahentenausfallrisiko überall wesentlich reduzieren.

CME Group ist eine Handelsmarke von CME Group Inc. Das Globe-Logo, CME, Globex und Chicago Mercantile Exchange sind Handelsmarken von Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT und Chicago Board of Trade sind Handelsmarken des Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange und ClearPort sind eingetragene Handelsmarken von New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX ist eine Handelsmarke von Commodity Exchange, Inc. Alle anderen Handelsmarken sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen zu CME Group und den Produkten finden Sie auf www.cmegroup.com.

Informationen zu trueEX

Bei der in New York ansässigen trueEX LLC handelt es sich um die erste Swapbörse, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als Designated Contract Market (DCM) zugelassen wurde. Sie wurde von Grund auf als erste Swapbörse konzipiert, die mit den Bestimmungen des Dodd-Frank-Gesetzes in Einklang steht. Das Unternehmen wird zunächst Zinsswaps handeln, wird aber auch andere liquide Derivate in sein Portfolio aufnehmen und ist das erste, das Backloading, Aufhebung, Neugewichtung und Rebalancing für den Zinsswap-Markt anbietet.

trueEX wurde von CEO Sunil Hirani ins Leben gerufen, der auch Creditex gegründet hat, die erste elektronische Handelsplattform für Credit Default Swaps (CDS). 2008 verkaufte Hirani Creditex an Intercontinental Exchange, und leitete später die Initiative zur Übernahme der Clearing Corporation (TCC), dank der ICE weltweit Kreditderivate freigeben konnte. Hirani und Mitglieder des Managementteams von trueEX haben außerdem T-Zero (jetzt ICE Link) eingeführt. Credit Event Fixings and Delta Neutral Auctions (DNA) wurde ebenfalls auf ihre Initiative hin gegründet. Weitere Informationen finden Sie auf www.trueEX.com.

