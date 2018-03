Marketing der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien unter neuer Leitung Petra Walter folgt Wilfried Hanreich nach

Wien (OTS) - Die Hauptabteilung Marketing der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien steht ab 15. 5. 2013 unter einer neuen Leitung. Petra Walter folgt in dieser Funktion auf Dr. Wilfried Hanreich, geb. 1950, der ab 1.7.2013 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand die Geschäftsführung der Raiffeisen Analytik, einer Tochter der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, verstärken und sich dort vor allem der Intensivierung des österreichweiten Vertriebs annehmen wird.

Petra Walter, geb. 1973, bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Marketing, Werbung und Verkauf mit, die sie in mehreren international tätigen Agenturen sowie auf Unternehmensseite gesammelt hat. In den vergangenen Jahren hat sie sich beruflich auch intensiv mit der Marke Raiffeisen und den dazugehörigen Verbundunternehmen beschäftigt. Petra Walter ist verheiratet und hat einen Sohn.

Dazu Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien-Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner: "Der Bereich Marketing hat in einer Bank einen ganz zentralen Stellenwert. Um uns von den Mitbewerbern künftig noch besser abzuheben, werden wir unsere Stärken als Beraterbank für Kunden und Geschäftspartner deutlicher unterstreichen und die Zusammenarbeit im Verbund weiter intensivieren. Ich bin sehr froh, dass wir mit Petra Walter einen Marketingprofi gewinnen konnten, der gemeinsam mit einem starken Team diesen Weg zielstrebig verfolgt."

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG ist das Verbundinstitut der Raiffeisen Bankengruppe NÖ-Wien mit einer Konzernbilanzsumme von 32,3 Mrd. Euro. In 66 Geschäftsstellen in Wien arbeiten rund 1.300 Mitarbeiter.

