Organisatorische Veränderungen bei Raiffeisen NÖ-Wien

Wien (OTS) - Sowohl in der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien als auch im Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien kommt es per 30.6.2013 zu Veränderungen in der Führung.

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Dr. Kurt J. Miesenböck, seit 2001 Geschäftsleiter der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, wird per 30.6. 2013 seine Funktion zurücklegen und ab 1.7. 2013 als hauptamtlicher Finanzvorstand in die Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG wechseln.

Mag. Michaela Steinacker, seit 2008 in der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, wird ebenfalls per 30.6.2013 aus der Geschäftsleitung ausscheiden und sich nunmehr neuen Aufgaben im Immobilienbereich innerhalb des Raiffeisen-Sektors widmen.

Mag. Michael Rab wird ab sofort zusätzlich zu seiner Funktion als Risikovorstand in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien auch in der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien tätig sein. Er ist dort für die Bereiche Konzernrechnungswesen und Steuern, Konzernsteuerung und Risikomanagement zuständig.

Die Geschäftsleitung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien besteht damit künftig aus drei Mitgliedern: Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner, Mag. Veronika Haslinger, die seit 2011 in der Geschäftsleitung den Bereich Beteiligungen verantwortet, sowie Mag. Michael Rab.

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Dr. Gerhard Rehor, seit 2003 im Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien für die Geschäftsgruppe Finanzmärkte zuständig, beendet seine Vorstandstätigkeit per 30.6.2013.

Damit besteht derzeit der Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien unter der Führung von Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner aus Generaldirektor-Stellvertreter Dr. Georg Kraft-Kinz (Privat- und Gewerbekunden), Mag. Reinhard Karl (Kommerzkunden) sowie Mag. Michael Rab (Risikomanagement/Organisation).

Die Reorganisation ist das Ergebnis des derzeit laufenden strategischen Anpassungsprozesses an Basel III in beiden Unternehmen. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist zu 78,58 Prozent an der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien beteiligt. Dieses Mehrheitsverhältnis spiegelt sich auch in der Personalidentität in der Führung wider.

Seit 1. Juni 2012 steht Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner an der Spitze der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien. Mit Mag. Michael Rab verantwortet nun auch eine Person das Risikomanagement beider Unternehmen.

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG ist das Verbundinstitut der Raiffeisen Bankengruppe NÖ-Wien mit einer Konzernbilanzsumme von 32,3 Mrd. Euro. In 66 Geschäftsstellen in Wien arbeiten rund 1.300 Mitarbeiter. In den insgesamt 70 selbstständigen niederösterreichischen Raiffeisenbanken (Bilanzsumme 20 Mrd. Euro) sind 3.600 Personen beschäftigt.

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg.Gen.m.b.H. hält rund 700 Beteiligungen in sechs Geschäftsfeldern. Die wichtigste Beteiligung ist die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, dazu kommen Industriebeteiligungen wie AGRANA Beteiligungs-AG, Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG, NÖM AG und Strabag SE sowie Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien, Medien, Dienstleistungen und Immobilien mit insgesamt weltweit 162.000 Mitarbeitern an 3.900 Standorten.

