OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTEN "Leitartikel" von Bernhard Lichtenberger "Wer braucht schon Kunst und Kultur?"

Das neue Linzer Musiktheater verwischt die Spuren der Verirrten

Linz (OTS) - Der gestrige Festakt genügte dem Protokoll. Ab heute ist die Kunst im frisch eröffneten Linzer Musiktheater am Volksgarten gefordert, den unkenden Rufern zu widerstehen, die ihre Gebetsmühle wie einen Staffelstab emsig von einem zum nächsten reichen: Wie wird dieses Haus zu füllen sein, wenn die Neugier nach ein, zwei Jahren gesättigt ist?

Wer denkt, die künstlerischen Denker und Lenker des Musiktheaters stellten sich dieser Frage nicht, entmündigt sie. Und wer deren Streben belächelt, größere Kreise zu ziehen, befreie sich selbst aus der Suhle seiner gemütlichen Genügsamkeit. Durch die neue Stätte weht ein frischer Wind, der die darin Werkenden und Wirkenden beflügelt, bisher ferne Ufer anzusteuern, Grenzen zu verschieben, Fantasie zu entfalten.

Dessen ungeachtet, konnten die kulturpolitisch Unzulänglichen nicht davon lassen, wenige Tage vor der Eröffnung ihre populistische Ausdünstung aufs Neue zu verströmen. Denn schließlich hätten bei der von ihnen angezettelten und vom opportunistischen, kleinformatigen Handlangermedium angeheizten Volksbefragung 60 Prozent der Stimmabgebenden gegen den Bau eines Musiktheaters votiert. Ein allerletztes Wort dazu: Über Kultur ist nicht abzustimmen. Zur Kultur bekennt man sich.

Aber ist es nicht seltsam, dass zum Beispiel der Bau einer Straße als Notwendigkeit angesehen wird, um schneller oder sicherer von A nach B zu gelangen, sich hingegen das Bekenntnis zu Kunst und Kultur immer wieder erklären muss? Wer braucht schon Kunst? Das soll Kunst sein? Wer kann sich das leisten? Wer soll das bezahlen? Es sind die ewig gleichen Fladen, die von den Wiederkäuern fallen gelassen werden, wenn eine Gesellschaft in Kultur investiert.

Das Musiktheater am Volksgarten ist kein protzender Prunkbau. Es ist ein Stück Architektur, das sich in seiner an Kompromissen reichen Entstehungsgeschichte nach außen zu wenig traut, aber mit inneren Werten glänzt, die einen Begegnungsraum zwischen Schöpferischen und Rezipienten erst ausmachen. Wenn heute Abend zum ersten Mal der Vorhang für die Glass-Oper "Spuren der Verirrten" aufgeht, verblassen die Irrwege der Vergangenheit. Den Pfad in die Zukunft hat die Kulturpolitik weiter mit Zuversicht und Mitteln zu pflastern.

Möge die Übung gelingen!

Rückfragen & Kontakt:

Oberösterreichische Nachrichten

Chef vom Dienst

Tel.: +43-732-7805-401, 474 od. 422