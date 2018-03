Passover Seder Dinner im Kreise der "Familie der BotschafterInnen"

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 10. April 2013, feierten zahlreiche bilaterale BotschafterInnen gemeinsam mit VertreterInnen der israelischen Botschaft, des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten und der Israelitischen Kultusgemeinde ein traditionelles Seder-Dinner, mit dem für Juden in der ganzen Welt Pessach beginnt. Die von Oberrabbiner Chaim Eisenberg geleitete Feier ist eine gemeinsame Initiative der israelischen Botschaft, des österreichischen Außenministeriums und der Israelitischen Kultusgemeinde. Die Idee dahinter ist, einen wichtigen Aspekt der jüdischen Kultur näher zu bringen: das gemeinsame Feiern von Feiertagen und das Fördern des Dialogs zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen.

Botschafter Dr. Martin Eichtinger, Leiter der kulturpolitischen Sektion im Außenministerium, betonte in seiner Ansprache ebenfalls die Bedeutung des Dialogs für ein besseres Verständnis der Kulturen untereinander. Oberrabbiner Chaim Eisenberg erklärte den Anwesenden die verschiedenen Traditionen des Pessachfestes. Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, sprach in seiner Rede über die Gefahren des steigenden Antisemitismus und wies darauf hin, wie wichtig es ist, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen und Traditionen einander kennen lernen und dadurch auch mehr Toleranz zeigen. Galit Ronen, Gesandte der israelischen Botschaft in Wien, sprach über Pessach als gemeinsames Familienfest. In Ausweitung dieser Tradition feierte man dieses Fest nun im Kreis der "Familie der BotschafterInnen".

