Generalversammlung der SVB in Wien

2013: Mehr als drei Milliarden Euro Leistungsvolumen für bäuerliche Versicherte

Wien (OTS) - Am 10. April 2013 fanden sich die Versichertenvertreterinnen und Versichertenvertreter aus ganz Österreich auf Einladung der Obfrau Vizepräs. Theresia Meier zur Generalversammlung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) in Wien ein. Auf der Tagesordnung standen die Beschlussfassung des Jahresvoranschlages der SVB für das Jahr 2013 sowie die Beratung über wichtige Fragen zur bäuerlichen Sozialversicherung.

Zentrales Thema in den Ausführungen von Obfrau Vizepräs. Theresia Meier war die im Jahr 2012 gesetzlich verankerte Datenübermittlung von der Agrarmarkt Austria (AMA) an die SVB, die nun erstmals im Sommer 2013 erfolgen wird. Die SVB erhält Daten aus dem Mantelantrag und dem Flächenbogen der Förderanträge, aus diesen in weiterer Folge die Übereinstimmung der bei der SVB gemeldeten Bewirtschaftungsverhältnisse geprüft wird. Als Serviceleistung für ihre Versicherten hat die SVB nun mit Beitragsvorschreibung im April ein Informationsblatt über die aktuell bei der SVB als bewirtschaftet gemeldeten Flächen samt Nutzungsart übermittelt. Damit kann jeder einzelne selbst überprüfen, ob die Daten richtig gemeldet sind und wenn notwendig, Korrekturen vornehmen.

In Zusammenhang mit der ab 2013 neu eingeführten pauschalen Betriebshilfe als Alternative zur herkömmlichen sozialen Betriebshilfe informierte die Obfrau auch über die beabsichtigte Neuverhandlung des Bundesvertrages mit dem Bundesverband der Österreichischen Maschinenringe. Eine zielgerichtete Unterstützung und Hilfe für die Bäuerinnen und Bauern im Krankheitsfall ist der SVB-Obfrau besonders wichtig. Aber ebenso ist ihr das Thema Prävention ein besonderes Anliegen. Die SVB ist seit jeher um sinnvolle Lösungen im Gesundheitsbereich bemüht. Die einzelnen sehr gut auf die Bedürfnisse der bäuerlichen Familien abgestimmten Angebote zeigen dies deutlich. Diese werden nun aktuell durch zwei weitere Maßnahmen ergänzt, um Personen in besonderen Situationen eine Unterstützung anbieten zu können. So werden spezielle Aufenthalte für pflegende Angehörige mit schwer behinderten Kindern und auch für pflegende Angehörige nach dem Ableben des Pfleglings - vorerst als Pilotprojekt - gestartet.

Weitere Themen waren die Gesundheitsreform, deren Inhalte und die argumentativen Herausforderungen für einen österreichweit agierenden Krankenversicherungsträger wie der SVB sowie die mit Stichtag 1.1.2014 geplante Einheitswerthauptfeststellung. Diese wird mit 1.1.2017 für die Belange der Sozialversicherung wirksam werden und in diesem Zusammenhang wird auch die SVB mit Beratung und Information gefordert sein.

Für das laufende Kalenderjahr wurde für die bäuerliche Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sowie das Pflegegeld ein Budget mit einem Gesamtvolumen von EUR 3,13 Mrd. veranschlagt. Hinsichtlich des Leistungsvolumens ist der mit Abstand größte Zweig der bäuerlichen Sozialversicherung die Pensionsversicherung mit EUR 2,21 Mrd. (71 %); davon EUR 243 Mio. Aufwand an Ausgleichszulage, gefolgt von der Krankenversicherung mit EUR 574 Mio. (18,4 %), dem Pflegegeld mit EUR 225 Mio. (7 %) und der Unfallversicherung mit EUR 117 Mio. (4 %).

Zur finanziellen Situation erläuterte der Generaldirektor der SVB, Mag. Franz Ledermüller, dass die bäuerliche Krankenversicherung nun bereits das elfte Jahr in Folge eine positive Gebarung ausweisen kann und unter den derzeit gegebenen Bedingungen auch im Jahr 2013 schwarze Zahlen schreiben wird. Er mahnte allerdings in Hinblick auf die künftige Sicherstellung der Finanzierung der bäuerlichen Sozialversicherung, mit den vorhandenen Mitteln sorgsam und sparsam umzugehen - dies insbesondere mit dem Hintergrund der zu erwartenden Entwicklung der Versichertenstruktur als auch der momentanen Situation in der bäuerlichen Unfallversicherung.

Die einschneidenden gesetzlichen Änderungen der letzten Jahre haben auf die langfristige Finanzierung der bäuerlichen Sozialversicherung massive Auswirkungen. Die bäuerliche Sozialversicherung wurde von den im Jahr 2010 von den von der Bundesregierung in Loipersdorf zur Budgetkonsolidierung getroffenen Maßnahmen überproportional betroffen - dies durch ein Minus in der Finanzierung der Bauernkrankenkasse von 100 Mio. Euro und dem plötzlichen Wegfall der Bundesfinanzierung zur bäuerlichen Unfallversicherung ab 2011.

Durch diese Maßnahme beläuft sich der Bilanzverlust in der bäuerlichen Unfallversicherung im Jahr 2012 auf EUR 23,5 Mio und wird sich ohne gegensteuernde gesetzliche Maßnahmen auch 2013 in dieser Größenordnung bewegen.

Diese Finanzgröße entspricht in etwa auch dem Fremdrentenfinanzierungsanteil, der von der SVB ausbezahlt wird und früher mit dem Bundeszuschuss abgedeckt werden konnte. Auch wenn derzeit der Bilanzverlust in der Unfallversicherung noch durch Rücklagen aus der Krankenversicherung aufgefangen werden kann, besteht hier dringender Handlungsbedarf, um finanzielle Absicherung auch in Zukunft sicherstellen zu können.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist die SVB - wie auch schon in der Vergangenheit - um eine möglichst sparsame Verwaltung bemüht und hat entsprechende Maßnahme gesetzt - dies bis hin zu einem Personal-Aufnahmestopp im Jahr 2012 und sehr restriktiven Personalaufnahmen im heurigen Jahr. Der verantwortungsvolle Umgang der SVB im Verwaltungsbereich zeigt sich auch dadurch, dass es der SVB gelungen ist, den Verwaltungskostendeckel seit seiner Einführung im Jahre 1999 stets zu unterschreiten.

Im Bereich Pensionsversicherung ist ein mäßiger Anstieg der Pensionsaufwendungen für 2013 zu erwarten. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es durch die Anhebung des Tätigkeitsschutzalters bei Berufsunfähigkeitspensionen im heurigen Jahr zu weniger Pensionsneuzugängen kommen wird.

SVB - Sozialversicherungsanstalt der Bauern

Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) ist der zuständige Sozialversicherungsträger für Österreichs Bäuerinnen und Bauern. Sie betreut in der Krankenversicherung rund 287.300 Versicherte - sowohl aktiv Erwerbstätige als auch Pensionsempfänger - sowie deren Angehörige, in der Pensionsversicherung 148.700 versicherte Erwerbstätige und in der Unfallversicherung 272.600 land-/forstwirtschaftliche Betriebe.

Als modernes Dienstleistungsunternehmen setzt die SVB auf umfassende und kompetente Beratung. Neben der Leistungserbringung in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung ist auch die Prävention im Bereich Gesundheit und Arbeitssicherheit ein wichtiges Aufgabengebiet, welchem die SVB große Aufmerksamkeit schenkt.

