FP-Mahdalik an Maresch und Valentin: Der Kas is no net gessn

FPÖ-Anträge auf Flugroutenverschwenkung stets abgelehnt

Wien (OTS) - Nachdem Rot-Grün sämtliche FPÖ-Anträge in den vergangenen beiden Jahren für die Verschwenkung der Flugroute über dem Süden Wiens im Gemeinderat abgelehnt hat, ist vor allem der frenetische Jubel der Grünen über ihren "Erfolg" mit äußerster Vorsicht zu genießen, sagt der Wiener FPÖ-Fluglärmsprecher LAbg. Toni Mahdalik. Wenn die von der FPÖ geforderte Alternativroute von der Austro Control "geprüft" wird, ist das vor allem aus Sicht der 100.000 Bewohner des 23. Bezirks natürlich erfreulich. So lange jedoch nicht fix ist, dass der massiv gesundheitsschädliche Fluglärm endlich von dichtbesiedelten Gebieten ferngehalten wird, ist noch gar nichts gewonnen. Die FPÖ wird daher in der nächsten Sitzung des Gemeinderates erneut einen dahingehenden Antrag einbringen. Dieser müsste nach den heutigen Wortspenden der rot-grünen Fluglärmcapos Valentin und Maresch auch einstimmig beschlossen werden. (Schluss)otni

