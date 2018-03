Forderungspaket der WKS an kommende Landesregierung - Salzburg wieder nach vorne bringen!

Pressegespräch am 18. 4.

Salzburg (OTS) - Salzburgs Wirtschaft fordert eine Top-Politik für einen Top-Standort, insbesondere nach den Vorgängen im Finanzressort. In vielen Benchmarks darf sich Salzburg nach wie vor zu den herausragenden Wirtschaftsstandorten zählen. Dennoch ist die Gefahr groß, dass der Vorsprung verloren geht, wenn nicht vorausschauend und mutig gehandelt wird. Ebenso muss sich Salzburg ein attraktives Standortprofil sichern, um für kleine und mittlere Unternehmen, Leitbetriebe und Headquarters attraktiv zu bleiben.

Die Wirtschaftskammer richtet dazu einen konzentrierten Vorschlagskatalog an den kommenden Landtag und die neue Landesregierung. Den Vorschlägen, Impulsen und Forderungen ist ein umfangreicher Einbindungsprozess vorausgegangen. Mehr als 1.000 Vorschläge von mehreren hundert Firmen wurden gesichtet. Ebenso leisteten alle wahlwerbenden Gruppen in der WKS inhaltliche Beiträge. Die Wirtschaftskammer Salzburg bietet dem Land eine umfangreiche "Erneuerungspartnerschaft" an.

Gesprächspartner:

KommR Julius Schmalz, Präsident der WKS

Dr. Hans Bachleitner, Direktor der WKS

Dr. Manfred Pammer, stellv. Direktor der WKS

Mag. Helmut Eymannsberger, Leiter der Stabstelle Wirtschafts- und Standortpolitik

Dr. Franz Hirnsperger, Leiter der Stabstelle Rechtspolitik und -service

Über die wichtigsten Forderungen und Vorschläge des Pakets "UNTERNEHMEN FÜR SALZBURG"

möchten wie Sie gerne in einem Pressegespräch am

Zeit: Donnerstag, 18. April 2013, 10 Uhr

Ort: Konferenzzimmer 3, Foyer, Julius-Raab-Platz 1

informieren.

Wir freuen uns, eine Vertreterin/einen Vertreter Ihrer Redaktion bei diesem Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüße

WIRTSCHAFTSKAMMER SALZBURG

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Dr. Kurt Oberholzer

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Salzburg, Presseabteilung

Tel.: 0662/8888 DW 345

salzburger-wirtschaft @ wks.at