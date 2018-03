Klares Nein von LH Wallner zu Heli-Skiing im Montafon

Ausbau des Angebots stünde gemeinsam erarbeiteter Vorarlberger Tourismusstrategie 2020 entgegen

Bregenz (OTS/VLK) - Landeshauptmann Markus Wallner spricht sich in einer ersten Reaktion sehr deutlich gegen Heliskiing im Montafon aus. "Ein weiterer Ausbau des Heliskiing-Angebots in Vorarlberg wird von meiner Seite ganz klar abgelehnt. Dem steht auch die von Land, Sozialpartnern und Vorarlberg Tourismus gemeinsam erarbeitete Vorarlberger Tourismusstrategie 2020 entgegen. In ihr ist neben Gastfreundschaft und Regionalität auch die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema", so der Landeshauptmann.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: 05574/511-20145, Fax: 05574/511-920196

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



Hotline: 0664/625 56 68, 625 56 67