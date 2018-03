Leichtfried: Nein zu grenzüberschreitendem Einsatz von Gigalinern

Riesen-LKW sind schlecht für die Umwelt und verursachen europaweit Infrastrukturkosten in Milliardenhöhe

Wien (OTS/SK) - Kommenden Montag will die EU-Kommission ihren Richtlinienentwurf zu den sogenannten Gigalinern, also LKW mit einer Länge von über 25 Metern und einem Gewicht von 60 Tonnen, präsentieren. "Nach ersten Informationen ist zu befürchten, dass es sich dabei um eine schleichende Zulassung der Gigaliner in Europa handelt. Geht es nach dem Willen von Verkehrskommissar Kallas, dann sollen die Riesen-LKW grenzüberschreitend eingesetzt werden dürfen, wenn beide Mitgliedstaaten zustimmen", erläutert der EU-Abgeordnete Jörg Leichtfried am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. *****

"Jene Länder, die nicht die nötige Infrastruktur haben, um die Gigaliner einzusetzen, werden massiv benachteiligt. In Österreich sind die Straßen für derartige Fahrzeuge nicht gerüstet und es müssten Unsummen investiert werden, um beispielsweise Brücken oder Tunnel umzubauen", merkt der Europaparlamentarier an. Darüber hinaus sei es "umweltpolitischer Wahnsinn", Maßnahmen zu treffen, die den Güterverkehr wieder auf die Straße verlagern. Viel wichtiger wäre es, den Ausbau des Eisenbahnnetzes noch weiter voranzutreiben und Anreize zu setzen, die den Güterverkehr auf der Schiene attraktivieren. Ebenso werde die Sicherheit auf den Straßen durch die Gigaliner beeinträchtigt. "Das Europäische Parlament wird den Kommissionsvorschlag genau prüfen. Es bleibt zu hoffen, dass sich entsprechende Mehrheiten finden, um den grenzüberschreitenden Verkehr der Gigaliner zu verhindern", sagt Leichtfried. (Schluss) bj/mp

