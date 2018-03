BZÖ-Bucher: Spindelegger soll Frankreichs Botschafter ins Außenministerium zitieren

Wien (OTS) - Als "absolut unangebrachte Drohung eines europäischen Partners" bezeichnet BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher die Drohung des französischen Budgetministers Bernard Cazeneuve Österreich im Falle einer Nichtaufgabe des Bankgeheimnisses auf eine "Schwarze Liste" zu setzen. "Außenminister Michael Spindelegger soll den französischen Botschafter sofort ins Ministerium zitieren, um klar Position gegen diesen Erpressungsversuch zu beziehen", so Bucher.

Frankreichs Budgetminister solle sich zuerst einmal um die eigenen Probleme kümmern, statt Österreich - das alle OECD-Vorgaben bereits erfüllt habe - an den Pranger zu stellen. "Das Vorgehen Frankreichs ist innerhalb der EU einzigartig und bedarf einer scharfen Reaktion. Frankreich droht unter der Regierung Hollande wirtschaftlich zum "Kranken Mann an der Seine" zu werden. Gleichzeitig auf Österreich loszugehen, ist inakzeptabel. Die Bundesregierung muss hier einmal Rückgrat beweisen und Österreich verteidigen", so Bucher.

