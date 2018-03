Bienensterben - SPÖ-Justizsprecher Jarolim begrüßt Kommissions-Initiative zum Verbot von Neonicotinoiden

"Dringendster Handlungsbedarf" beim Schutz von Bienen - Landwirtschaftsminister hat gegen Neonicotinoid-Verbot gestimmt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim spricht der EU-Kommission in einem Brief an die zuständigen Kommissare seinen Dank für ihre Initiative, den Einsatz von Neonicotinoiden in der Landwirtschaft baldigst zu verbieten. Giftmittel der Gruppe der Neonicotinoide werden als Insektizide eingesetzt. Jarolim kritisiert, dass Umwelt- und Landwirtschaftsminister Berlakovich bei der Abstimmung im Landwirtschaftsausschuss im März gegen ein Verbot gestimmt hat. "Die verheerenden Auswirkungen von Neonicotinoiden auf den Bienenbestand und damit auch einen ganz wesentlichen Bestandteil des natürlichen Kreislaufes als Basis unserer Existenz sind mittlerweile durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt", erläutert Jarolim, dass "dringendster Handlungsbedarf" besteht. ****

Dem Beispiel einiger Mitgliedstaaten, die auf nationaler Ebene bereits ein Verbot durchgesetzt haben, sollte daher gefolgt und das Verbot auf die gesamte Europäische Union ausgeweitet werden. Dass ein weiteres Beharren auf einem vermeintlichen 'Recht', unsere Umwelt zu wirtschaftlichen Optimierungszwecken mehr oder weniger bewusst zu vergiften, nicht länger akzeptabel ist, habe sich in breiten Teilen einer informierten Bevölkerung herumgesprochen, betont Jarolim.

"Wir wollen es daher schlicht nicht mehr länger hinnehmen, dass gesetzliche Maßnahmen zum Schutz von Menschen und hier wiederum vor allem unserer Kinder, der Natur und somit unserer Zukunft bewusst verhindert werden", unterstrich der SPÖ-Justizsprecher. Jarolim hofft, dass die EU-Kommission im Rahmen der nächsten Abstimmung die Vertreter der Mitgliedstaaten noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit eines Verbots derart gefährlicher Pestizide aufmerksam macht und auf einen Konsens in dieser so bedeutenden Angelegenheit hinwirkt. (Schluss) bj/sn

