Pirker: LKW, die schwerer sind als Flugzeuge, gehören nicht auf europäische Straßen

Brüssel, 10. April 2013 (OTS) Der Verkehrssprecher der ÖVP im EU-Parlament, Hubert Pirker, spricht sich gegen den geplanten Gesetzesvorschlag der EU-Kommission aus, 60 Tonnen schwere Riesen-LKW auch im grenzüberschreitenden Verkehr in der EU zu erlauben:

"Wir wollen die LKW, die schwerer sind als eine Boeing 737, nicht auf allen europäischen Straßen haben. Wenn einzelne Länder durch bilaterale Verträge den grenzüberschreitenden Verkehr der Riesen-LKW erlauben können, dann wird politischem und wirtschaftlichem Druck auf Österreich Tür und Tor geöffnet", so Pirker angesichts der Pilotversuche in Deutschland. Herkömmliche LKW sind maximal 18,75 Meter lang und 44 Tonnen schwer. Gigaliner hingegen sind bis zu 25,5 Meter lang und wiegen bis zu 60 Tonnen. ****

"Wenn einzelne Länder dies im Inland machen, ist das deren Sache. Sobald sie aber über die Grenzen fahren dürfen, entsteht Wettbewerbsdruck", so Pirker. Die Vorteile für manche Wirtschaftszweige stünden in einem schlechten Verhältnis zu den Kosten für die öffentliche Hand, so der Europaabgeordnete. "Die Riesen-LKW sind volkswirtschaftlicher Unfug. Eine Einführung hätte nicht nur negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, sondern würde auch enorme Kosten für die Steuerzahler für Infrastrukturanpassungen an Tunneln, Brücken und Kreuzungen verursachen", so Pirker. Die Asfinag geht davon aus, dass allein in Österreich bis zu 5,4 Milliarden Euro an Umbaukosten entstehen würden, wenn Brücken, Pannenbuchten, Autobahnparkplätze, Tankstellen, Tunnel und Rückhaltesysteme wie Leitschienen für den Einsatz der Riesen-LKW tauglich gemacht würden.

Pirker hält Anpassungen der Zulassungsbestimmungen für LKW und Reisebusse an die technische Entwicklungen durchaus für notwendig:

"Bei Reisebussen scheint mir die vorgeschlagene moderate Anhebung des zulässigen Gewichts sinnvoll. Reisebusse sind in den letzten Jahren moderner, komfortabler und sicherer geworden, was sie aber auch schwerer macht", so Pirker. "Im Parlament werden wir uns den Gesetzesvorschlag sehr genau ansehen und sicher zentrale Änderungen vornehmen", so der Europaabgeordnete.

