Fluglärm - SP-Valentin an Grüne-Maresch: Freude über Zuspruch

Wien (OTS/SPW-K) - Als "ein bisschen ungewöhnlich aber durchaus positiv" bezeichnete heute der SPÖ-Gemeinderat und Umweltsprecher, Erich Valentin, die Pressemeldung seines Koalitionspartners, den Grünen Gemeinderat Rüdiger Maresch, zum Thema Fluglärm.

Nachdem Valentin gemeinsam mit den Bürgerinitiativen und dem Wiener Flughafen - seit nunmehr fast schon Jahren - das Thema mit der Austrocontrol und der Obersten Zivilluftfahrtbehörde diskutiert und die Sache nun in die finale Prüfung gegangen ist, könne man "jeden aufmunternden Zuruf gut brauchen", bemerkt Valentin dankbar. Man solle aber dennoch den Betroffenen nicht vorzeitig übertriebene Hoffnung machen, denn noch sei die inhaltliche Diskussion nicht abgeschlossen und "zu feiern gibt es leider bis dato auch noch nichts", relativiert Valentin.

Mit derselben Energie wie die Liesinger Sache werden natürlich auch die anderen Hotspots was Fluglärm betrifft von Valentin betreut. Als ein Beispiel seien u.a. nur die Verhandlung um einen Curved Approach (Kurvenflug) auf Piste 16 zu nennen - welche Essling massiv entlasten würde. "Zwar noch in weiter Ferne, aber dennoch für die Wiener BürgerInnen bereits in Verhandlung, sind weitere Entlastungen beim Bau der dritten Piste", Valentin abschließend.

