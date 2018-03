Grüne Innere Stadt/Hirschenhauser zu Citybussen: Schlimmstes konnte verhindert werden

Wien (OTS) - "Das Schlimmste konnte verhindert werden", so fasst der Klubobmann der Grünen Innere Stadt, Alexander Hirschenhauser, die heute von präsentierten Pläne für die neue Linienführung der Citybusse zusammen. Die Grünen Innere Stadt haben mehr als 1.500 Unterschriften für eine Beibehaltung der ursprünglichen Linienführung der Citybusse gesammelt. "Wir Grüne haben im Bezirk als erste auf das Problem der fehlenden Bezirksquerungen hingewiesen und die Proteste gestartet. Das Engagement für die BürgerInnen hat sich ausgezahlt. Es war zu befürchten, dass das Baustellen-Provisorium für immer bleibt. Aber offensichtlich haben Stenzel und die Wiener Linien nun eingesehen, dass Bezirksquerungen notwendig und von den Fahrgästen erwünscht sind", so Hirschenhauser.

Hirschenhauser begrüßt, dass es jetzt zwei neue Bezirksquerungen gibt und dass kleine Elektrobusse auf der Strecke Wollzeile eingesetzt werden. Als Wermutstropfen bezeichnet Hirschenhauser die fehlende Durchfahrt Schottentor-Stubentor und die fehlende Querung in die Kirchengasse im 7. Bezirk. "Trotz der Verbesserungen gegenüber dem Baustellenprovisorium sind die Routen noch weit von einer wirklich guten Lösung entfernt. Stenzel ist vor den Immobilieninteressen rund um Tuchlauben und Bognergasse in die Knie gegangen. Ohne den massiven Protest der Grünen Innere Stadt und der BürgerInnen wäre nicht einmal diese Lösung zu Stande gekommen", so Hirschenhauser abschließend.

