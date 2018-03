SP-Lindenmayr zur Wiener VP: Lesen bildet - auch in Verkehrsangelegenheiten

Wien (OTS/SPW-W) - "Warum die Wiener VP die Falschparker-Strafen im Kleingartenverein Predigtstuhl auf die Parkraumbewirtschaftung zurückführt, ist völlig unverständlich", so der Wiener SP-Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr am Donnerstag in einer Reaktion auf eine Aussendung der VP. "Schon ein Blick in Tageszeitungen von heute hätte den Wissensstand wesentlich erweitern können: Aufgrund einer privaten Anzeige muss die Polizei dort tätig werden und abstrafen. Alles andere wäre Amtsmissbrauch. Mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung hat das rein gar nichts zu tun."

Aufgrund einer privaten Anzeige waren in dieser Siedlung Dutzende Falschparker abgestraft worden, da die Straße zu schmal ist, um dort parken zu dürfen. Was offenbar jahrelang ignoriert wurde, wurde nun angezeigt, woraufhin die Polizei abstrafen musste.

Lindenmayr: "Die Hernalser SP-Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer hat bereits konkrete rechtskonforme Lösungsmöglichkeiten genannt -Ausweichbuchten oder Einbahnstraße. Auch das wäre heute leicht nachzulesen gewesen. Mein Rat an die VP: Lesen bildet."

