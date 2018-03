Bundespräsident Dr. Heinz Fischer besuchte Diakonie Zentrum in Linz

Ehrenvoller Besuch anlässlich des 50jährigen Bestehens des Diakonie Zentrum Spattstraße in Linz

Linz (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer besichtigte am 11. April 2013 eine Heilpädagogische Kindergruppe und den Integrationskindergarten des Diakonie Zentrums in Linz.

Der Bundespräsident gratulierte den Verantwortlichen und im Besonderen den MitarbeiterInnen zur erfolgreichen und engagierten Arbeit und brachte seine Anerkennung für das tägliche Dasein für Kinder und junge Menschen mit den folgenden Worten zum Ausdruck: "Es freut mich außerordentlich, dass ich hier in einer Einrichtung bin, deren positives Menschenbild dem Kern der menschlichen Existenz gerecht wird. Der große Idealismus, die guten Fachkenntnisse und die langjährigen Erfahrungen aus der Praxis sind hier in besonderer Weise spürbar", so der Bundespräsident.

BP Dr. Heinz Fischer wurde von Dr. Roland Siegrist, Präsident der Diakonie Österreich, Mag. Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich, Eigentümervertreter, sowie Mag. Andrea Boxhofer und Mag. Heinz Wieser, Geschäftsführung des Diakonie Zentrums Spattstraße, gemeinsam mit weiteren Ehrengästen aus der Politik sowie aus dem Gesundheits- und Sozialbereich durch die Häuser des Diakonie Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie begleitet.

Geschäftsführerin Andrea Boxhofer blickte in ihrer Dankesrede auf die Geschichte des Diakonie Zentrums in Linz zurück und betonte:

"Heuer ist ein besonderes Jahr für unsere Einrichtung. Wir feiern unser 50 jähriges Bestehen und schauen auf eine bewegte Geschichte zurück. "Dasein für Kinder und junge Menschen" ist unser Motto und es ist täglich eine Herausforderung und verlangt, im Augenblick für die Einzelnen ganz da zu sein. Eine Aufgabe, die wir auch in Zukunft gerne wahrnehmen."

Damit brachte sie die engagierte Arbeit der mittlerweile 640 MitarbeiterInnen und die gute Kooperation mit den Behörden und öffentlichen Einrichtungen zum Ausdruck.

"Die Aufnahme der ersten Mädchen im Jahr 1963 war, der Beginn von fünf Jahrzehnten Intensiver Beziehungsarbeit, die sich dem Dasein für Kinder und Jugendliche verschrieben hat", betonte auch Geschäftsführer Mag. Wieser, der sich zum Abschluss bei Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer für die ermutigenden und anerkennenden Worte bedankte.

Fotograf: Gregor Hartl:

Gruppenbild v.l.n.r.: Dr. Michael Merl, ärztlicher Leiter Sonderkrankenhaus, Mag. Heinz Wieser, Geschäftsführer, Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, Mag. Andrea Boxhofer, Geschäftsführerin, Mag. Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich.

Bild 2: Integrativ-heilpädagogischer Kindergarten Diakonie Zentrum Spattstraße

