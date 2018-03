FPÖ-Gartelgruber: Teilnahme Heinisch-Hoseks an Hetzveranstaltung gegen FPÖ ist ein Skandal

Wien (OTS) - "Dass sich die österreichische Frauenministerin an einer linken Hetzveranstaltung gegen die FPÖ beteiligt ist ein Skandal der Sonderklasse", reagierte die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber empört auf die Zusage Heinisch-Hoseks zu einer Martinee mit dem Titel "Das Frauenbild der FPÖ".

Abgesehen davon, dass es der Veranstalter - das von der Stadt Wien und vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur mit Steuergeld hoch subventionierte linkslinke KosmosTheater - nicht der Mühe wert gefunden habe zu dieser Thematik auch jemanden von den Freiheitlichen einzuladen, sei die Teilnahme der Ministerin an einer derart offensichtlichen einseitigen Hetzveranstaltung gegen die FPÖ, demokratiepolitisch äußerst bedenklich, so Gartelgruber.

"Unter der Moderation des pathologischen FPÖ-Hassers und Möchtegern-Literaten Hans-Henning Scharsach, dürfen die hochsubventionierte Barbara Klein, Grün-Dinosaurier Freda Meissner-Blau und eben Ministerin Heinisch-Hosek unwidersprochen gegen die FPÖ hetzen", so Gartelgruber, die die Frauenministerin aufforderte, dieser zwielichtigen Veranstaltung fern zu bleiben. "Das ist einer Ministerin, die für alle Frauen in Österreich arbeiten sollte, nicht würdig", so Gartelgruber.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at