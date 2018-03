Podgorschek: Fünf Fragen an Ewald Nowotny

Nationalbankpräsident soll Stellung zu Vorwürfen nehmen

Wien (OTS) - "Immer wieder ist die Nationalbank in letzter Zeit ins Gerede gekommen. So wurde nicht nur ihre Finanzpolitik sondern in besonderem Ausmaß auch Vorfälle in der Nationalbank, die Besetzung ihrer Funktionen sowie Privilegien ihrer Mitarbeiter kritisiert. Dies schadet nicht nur der Nationalbank selbst immens sondern ist eine schwere Hypothek für die Republik. Es ist daher höchst an der Zeit, dass Gouverneur Ewald Nowotny Stellung zu den Vorwürfen bezieht und die entsprechenden Konsequenzen zieht", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek und verweist auf mehrere parlamentarische Anfrage, die er zu diesem Thema gestellt hat. Insbesondere in einem Anschreiben an den freiheitlichen Parlamentsklub wurden schwere Vorwürfe erhoben. "Natürlich hoffe ich, dass die Vorwürfe haltlos sind. Um jedoch Schaden sowohl von der Nationalbank als auch von der Republik abzuwenden, scheint mir eine vollständige Aufklärung notwendig", so Podgorschek. Deswegen habe er die folgenden fünf Fragen an Ewald Nowotny formuliert:

Frage 1.) Halten Sie die Besetzung aller wichtigen Posten innerhalb der OeNB gemäß rot - schwarzem Proporz für sinnvoll, insbesondere mit Blick auf die Unabhängigkeit der Nationalbank?

Die Karriere von Gouverneur Nowotny ist das Paradebeispiel für den Proporz innerhalb der Nationalbank. Nowotny war Nationalratsabgeordneter der SPÖ sowie Mitglied des Parteipräsidiums. Er ist weiterhin Funktionär des Bundes Sozialistischer Akademiker. Sein Vorgänger Claus Raidl hat in einem Interview immerhin offen zugegegeben, ein "Produkt des Proporzes" zu sein.

Frage 2.) Halten Sie die linksorientierte und kapitalismuskritische Ausrichtung der Hauptabteilung für Volkswirtschaft der OeNB für sinnvoll hinsichtlich einer objektiven Bewertung wirtschaftlicher Ereignisse sowie bei der objektiven Erstellung wirtschaftlicher Prognosen?

Frage 3.) Sind in der OeNB Mitarbeiter beschäftigt, die wegen Delikte gegen das Vermögen mit dem Gesetz in Konflikt kamen oder gegen die Ermittlungen laufen?

Das Vertrauen der Österreicher ist eines der wichtigsten Guthaben der Nationalbank. Mitarbeiter, die mit dem Gesetz in Konflikt kamen oder kommen, können dieses Vertrauen ernsthaft schädigen.

Frage 4.) Warum betreibt die Nationalbank ein Freizeit- und Erholungszentrum für ihre Mitarbeiter? Wie rechtfertigen Sie andere Privilegien wie einen Vorschuss für Wohnraum in der Höhe von 50 000 Euro, steigende Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie eine eigene Freizeitbibliothek?

Gerade in Zeiten knapper Budgets scheint es völlig unverständlich, dass eine Institution im Eigentum der Republik ein derartiges Zentrum, für dessen Kosten die Steuerzahler aufkommen müssen, für ihre Mitarbeiter betreibt. Auch die anderen Privilegien für Mitarbeiter erscheinen Angesichts allgemeinen Sparzwanges überzogen.

Frage 5.) Wie viele Wohnungen im Besitz der OeNB, in denen deren Mitarbeiter wohnen, wurden bereits verkauft?

Nachdem Sie selbst zugegeben haben, dass es sich bei diesen Wohnungen um "unzeitgemäße Sozialleistungen" handelt, erscheint ein Verkauf dringend geboten, um eine weitere Belastung der Nationalbank und damit der Steuerzahler zu verhindern.

"Ich erachte eine vollständige Klärung dieser Fragen im Sinne der österreichischen Bevölkerung für notwendig. Missstände sind dringend abzustellen, um die Handlungsfähigkeit der Nationalbank zu gewährleisten", so Podgorschek abschließend.

