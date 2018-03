Seriosität der heimischen GmbH muss gewahrt werden

WKÖ-Gründerservice: GmbH NEU ist Meilenstein - Einführung einer 1-Euro-GmbH würde unseriösen Unternehmern Tür und Tor öffnen

Wien (OTS/PWK218) - Dass das Mindestkapital für eine GmbH laut dem aktuell in Begutachtung befindlichen Model zur GmbH NEU von 35.000 auf 10.000 Euro gesenkt werden soll, stellt einen wichtigen Erfolg für die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und einen Meilenstein für die heimische Wirtschaft dar. "Ein Mindestkapital in Höhe von 10.000 Euro sichert, dass die Interessen der Gläubiger gewahrt bleiben und hat gleichzeitig eine wichtige Funktion in Bezug auf die Seriosität dieser Gesellschaftsform. Dennoch stellen 10.000 Euro keine unüberwindbare Hürde für Gründer dar", erläutert Elisabeth Zehetner, Bundesgeschäftsführerin des Gründerservice in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Durch die Erfordernis eines Mindestkapitals werde vermieden, dass ein Gründer ohne eigenes Risiko von Anfang an ausschließlich auf Risiko seiner Gläubiger wirtschaftlich agiert. Zehetner: "Die Einführung einer 1-Euro-GmbH brächte ernsthafte Probleme für die heimische Wirtschaft". "Es ist eine unerlässliche Voraussetzung, dass die Gesellschafter einer GmbH so stark von der Geschäftsidee überzeugt sind, dass sie gerne bereit sind, eigenes Geld zu investieren."

"Dabei darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die 1-Euro-GmbH für unter 35-Jährige schon aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes unzulässig ist", so Zehetner weiter. In Hinblick auf den bürokratischen Aufwand müsse beachtet werden, dass Verzögerungen bei der Gründung auch dadurch entstehen, dass Gründer die notwendigen Dokumente nicht rasch genug bei der Hand haben. Ist der Antrag vollständig, erfolgt in der Regel der Eintrag im Firmenbuch umgehend. Auch die elektronische Gewerbeanmeldung im Rahmen der One-Stop-Shops in den Gründerservices der Wirtschaftskammern verringert die Dauer der GmbH-Gründung deutlich, erklärt Zehetner. (PM)

