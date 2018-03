Schultz: Unternehmensseitige F+E-Ausgaben steigen weiter an

Mehr Anreize gefordert, um Ziel der FTI-Strategie von 3,76 Prozent für 2020 zu erreichen

Wien (OTS/PWK217) - Zu den heute, Donnerstag, von der Statistik Austria vorgelegten Daten zu den Forschungsausgaben des Jahres 2012 betonte Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, dass es zu begrüßen sei, dass die unternehmensseitigen Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter ansteigen. "Es zeigt sich, dass die Unternehmen auch in konjunkturell schwierigen Zeiten Investitionen in den Zukunftsbereich F+E vornehmen. Dass die Forschungsquote aber auf dem Niveau des Vorjahres stagniert, ist aus Sicht der Wirtschaft aber ein deutliches Signal, mehr Anreize zu setzen, um das Ziel für 2020, nämlich eine Forschungsquote von 3,76 Prozent zu erreichen", so Schultz.

Positiv zu werten sei, dass in diesem Jahr die Rückflüsse aus Erstattungen an Unternehmen durch die Forschungsprämie leicht ansteigen werden. Dies sei aber darauf zurückzuführen, dass die Forschungsprämie als einziges dynamisches Instrument dadurch steige, dass auch die F+E Aufwendungen im Unternehmenssektor steigen. Es seien jedenfalls mehr Anstrengungen gefordert um in die Nähe der Forschungsquoten von Ländern wie Finnland, Dänemark oder Schweden zu kommen. "Fakt ist, die unternehmensseitigen Ausgaben für F+E wuchsen 2012 stärker als jene der öffentlichen Hand. Um die angepeilten zwei Drittel in den kommenden Jahren zu erreichen, braucht es aber einen echten Schub - und hier muss die öffentliche Hand mitziehen und ihre Investitionen in den Forschungssektor deutlich erhöhen", so Schultz abschließend. (us)

