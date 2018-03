General Matthias Klaus: Leiter der Gruppe II/A im Innenministerium

Wien (OTS) - Matthias Klaus, bisher Leiter der Abteilung II/10 (Organisation, Dienstbetrieb und Ressourcensteuerung) in der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, leitet seit 1. April 2013 die Gruppe II/A (Organisation, Dienstbetrieb und Einsatz).

"General Matthias Klaus verfügt nicht nur über das nötige Know-how und Engagement, sondern ist auch jemand mit Herz und Verstand. Genau solche Menschen brauchen wir im Bundesministerium für Inneres", sagte Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner bei der Überreichung des Bestellungsdekrets am 11. April 2013 im Innenministerium.

"In den letzten Jahren ist viel passiert, und bei vielen dieser bedeutsamen Meilensteine, wie beispielsweise der Schengen-Erweiterung, der Wachkörperzusammenlegung (team04), der größten Behördenreform der Zweiten Republik (LPD-Reform) oder der Implementierung der Haushaltsrechtsreform war Matthias Klaus maßgeblich beteiligt", betonte die Innenministerin.

Matthias Klaus, geboren 1966 in Korneuburg trat am 1. Oktober 1988 in die Bundesgendarmerie in Niederösterreich ein. Nach der Grundausbildung versah er Dienst am Gendarmerieposten Langenzersdorf. Ein Jahr nach erfolgreichem Abschluss der Offiziersausbildung wechselte er 1999 ins Innenministerium, wo er stellvertretender Leiter des Referats "Organisation und Dienstbetrieb" war.

Von 2003 bis 2010 war Klaus Leiter des Referats II/1/b "Dienstbetrieb" und stellvertretender Leiter der Abteilung II/1 "Organisation und Dienstbetrieb".

Mit 1. Jänner 2011 wurde er zum Leiter der Abteilung II/10 "Organisation, Dienstbetrieb und Ressourcensteuerung" bestellt. In dieser Funktion war er unter anderem maßgeblich in die Sicherheitsbehördenstrukturreform eingebunden, in deren Rahmen mit 1. September 2012 die Landespolizeidirektionen geschaffen wurden.

Rechtsstaatlichkeit, die Achtung und Erfüllung der Menschenrechte sowie ein zielstrebiges und lösungsorientiertes Handeln stellen für den neuen Leiter der Gruppe II/A das wesentliche Fundament polizeilichen Handelns dar.

Als Kernaufgabe sieht General Klaus die kontinuierliche, maßvolle und nachhaltige Weiterentwicklung der sicherheitsstrategischen Ziele und der erforderlichen organisatorischen, dienstbetrieblichen und ressourcenmäßigen Rahmenbedingungen für die Sicherheitsdienststellen der Landespolizeidirektionen. Ein besonderes Anliegen ist ihm auch, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach ihren jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten individuelle Entwicklungsperspektiven anzubieten.

"Ich blicke mit Stolz und Vorfreude auf meine neuen Aufgaben als Gruppenleiter", sagte der neue Gruppenleiter Klaus. "Ich weiß, dass es einerseits eine Auszeichnung, andererseits aber auch eine große Verantwortung bedeutet, die in Zukunft eine Menge an Herausforderungen für mich bereithalten wird."

