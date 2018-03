Ein rot-weiß-roter Showabend mit "Was gibt es Neues?", "Die große Comedy Chance" und "Die Gipfelzipfler"

Wien (OTS) - Österreichische Unterhaltung ist garantiert, wenn am Freitag, dem 12. April 2013, ein besonders fittes Rateteam, beste heimische Comedy sowie ein musikalisches, witziges Duo auf dem Programm von ORF eins stehen. In dieser Woche widmet sich "Was gibt es Neues" um 22.25 Uhr ganz dem ORF-Schwerpunkt "Mach dich fit - ich mach mit" (Details unter presse.orf.at). Oliver Baiers Rateteam, Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Günther Lainer, Florian Scheuba und Viktor Gernot versuchen in dieser neuen Ausgabe aus dem Wort "Fertig-Stellung" schlau zu werden. Zeremonienmeister Martin Puntigam stellt zum Anlass der neuen Staffel von "Science Busters" (seit 9. April in "DIE.NACHT") eine besonders originelle Frage. Im Anschluss zeigt Andi Knoll in der zweiten Folge der "Großen Comedy Chance" um 23.10 Uhr die besten Auftritte und lustigsten Highlights vom November 2012 und präsentiert erneut die pointierten Meinungen vieler Österreicherinnen und Österreichern zu den Talenten und ihren komödiantischen Darbietungen. Die "Gipfelzipfler" bekommen in dieser Woche eine "Almabreibung": Frank und Mick erhalten um 23.30 Uhr Konkurrenz von der musikalischen Truppe "Almabtreiber" und schmieden Pläne, wie sie die Konkurrenten wieder loswerden können.

"Was gibt es Neues" um 22.25 Uhr

Zum ORF-Bewegungsschwerpunkt begrüßt Oliver Baier sein Rateteam:

Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Günther Lainer, Florian Scheuba und Viktor Gernot. Sie müssen u. a. erraten, was man unter der "Fertig-Stellung" versteht. Zum Start der neuen "Science Busters"-Staffel stellt Zeremonienmeister Martin Puntigam ganz ohne Hintergedanken folgende Frage ans Team: "Was ist ein Idioten-Dreieck?"

"Die große Comedy Chance - Das Beste und mehr" um 23.10 Uhr

Wie lustig ist Österreich? Unter diesem Motto hat sich der ORF im vergangenen Herbst auf Tour begeben und die komödiantischsten Talente des Landes gesucht. 35 Nachwuchstalente stellten sich im Rahmen von zwei großen Hauptabendshows einer hochkarätigen Jury (Ö3-Moderator Robert Kratky, Showmaster Peter Rapp, Schauspielerin und Sängerin Eva Maria Marold sowie Schauspielerin Ulrike Beimpold) und kämpften um einen der begehrten Plätze im Finale. Andi Knoll zeigt nochmals die besten Auftritte und lustigsten Highlights vom November 2012.

"Die Gipfelzipfler - Almabreibung" um 23.30 Uhr

Die Konkurrenz schläft nicht: Plötzlich taucht das Trio der "Almabtreiber" auf und schmeißt Frank (Christian Tramitz) und Mick (Roland Düringer) aus ihrer Garderobe. In der Kantine überlegen die beiden Musiker, wie sie die unliebsamen Widersacher ganz rasch loswerden könnten. Unerwartete Hilfe kommt dabei ausgerechnet vom arroganten Moderator der Show, Michael Goldhammer (Matthias Franz Stein) - es dauert nicht lange und die "Gipfelzipfler" sind wieder im Rennen. Doch dann müssen sie sich einer neuen Herausforderung stellen.

"Was gibt es Neues?", "Die große Comedy Chance - Das Beste und mehr" und "Die Gipfelzipfler" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen von "Was gibt es Neues?" dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

