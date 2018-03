VP-Stiftner ad Hernals: Im Zweifel für die Anrainer

Abzocken und Schikanieren offenbar neuer verkehrspolitischer Kurs von Rot-Grün

Wien (OTS) - "Dass die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung alles andere als durchdacht war, zeigt sich nun wieder in Hernals. Was über Jahrzehnte ohne Probleme funktioniert hat - Parken in einer Hernalser Kleingartensiedlung - soll jetzt aufgrund fehlender Restfahrbahnbreiten nicht mehr möglich sein. Abzocken und Schikanieren ist offenbar der neue verkehrspolitische Kurs von Rot-Grün", so der Verkehrssprecher der ÖVP Wien, LAbg. Roman Stiftner, in einer Reaktion auf mediale Berichte.

Sogar die MA 46 gebe offen zu, dass durch die Neuorganisation der Parkraumbewirtschaftung weitaus größere Ressourcen vorhanden seien, mehr Kontrollen erfolgen und "generell vielmehr gestraft werden" könne. "Statt auf zweifelhafte Art die leeren Stadtkassen aufzufüllen, wäre es dringend erforderlich, Lösungen für die betroffenen Gebiete auf den Tisch zu legen. Wir werden aber den Verdacht nicht los, dass in manchen Grätzeln im Westen Wiens die Parkplatznot "künstlich" herbeigeführt wird, um die Einführung der Parkraumbewirtschaftung im Nachhinein zu rechtfertigen", so der VP-Verkehrssprecher.

Dass sich gerade die Hernalser Bezirksvorsteherin zur Anwältin der leidgeplagten Anrainer/innen aufschwinge, sei mehr als fragwürdig. "Wäre sie, wie von der Bevölkerung gefordert, dem Beispiel von BV Homole in Währing gefolgt und hätte die Betroffenen gefragt, dann wäre den Hernalsern einiges erspart geblieben. Nachdem die Bürger/innen im Rahmen der Volksbefragung entschieden haben, die Kompetenz bei den Bezirken zu belassen, spricht aber nichts dagegen, jetzt die Bürger/innen zu befragen", betont Stiftner abschließend.

