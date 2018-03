AK: EU-Daten zu Arbeitskosten nicht überinterpretieren!

Produktivität und Inflation müssen berücksichtigt werden

Wien (OTS) - Österreich weist in der Periode 2008 bis 2012 mit 15,5 Prozent den höchsten Anstieg der Arbeitskosten pro Stunde in den Ländern der Eurozone auf: Diese jüngsten Erhebungen des Statistischen Amts der Europäischen Union, Eurostat, bedürfen einer genaueren Analyse. Arbeitskosten müssen in Relation zur Produktivität gesetzt werden, die in Österreich deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegt. Weiters ist auch die Inflation zu berücksichtigen, so die Arbeiterkammer. Zudem handelt es sich bei den Daten um aus dem Jahr 2008 hochgerechnete Zahlen. Und: Der öffentliche Sektor wurde nicht berücksichtigt.

Die konkreten Daten vorweg: Österreich liegt mit seinen geschätzten Arbeitskosten pro Stunde an achter Stelle in der EU und damit praktisch gleichauf mit Deutschland. Das entspricht genau der Position, die Österreich auch in der Reihenfolge der Arbeitsproduktivität einnimmt. Im Vergleich zu Deutschland hat Österreich aber eine um 16 Prozent höhere Produktivität, während die Lohnkosten pro Stunde nur um 0,3 Prozent über dem deutschen Niveau liegen. Der Unterschied beträgt 0,10 Euro - ein Betrag, der durchaus im Bereich der statistischen Abweichungen liegt. Die Produktivität entwickelte sich auch in den Jahren 2008 bis 2012 in Österreich besser als in der gesamten Eurozone.

"In Hinblick auf die Anstiege der Arbeitskosten laut Eurostat muss gesagt werden, dass dies nominale Anstiege sind, die erst um die Inflation zu korrigieren sind", betont AK Wien-Lohnexperte Sepp Zuckerstätter. So hatte Österreich im Vergleich zu Deutschland eine um 2,4 Prozentpunkte höhere Inflation, womit die Unterschiede zwischen den Ländern auch hinsichtlich der Veränderungen weiter schrumpfen.

