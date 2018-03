Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna (RCV) baut Standort Wien weiter aus

- Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner und Dr. Christian Schilling legten Grundstein für neues Gebäude

Wien (OTS) - Im Beisein hochrangiger Vertreterinnen der Stadt Wien fand heute die Grundsteinlegung für ein neues Gebäude beim Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim in Wien Meidling statt. Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner legte gemeinsam mit dem CEO des Boehringer Ingelheim RCV, Dr. Christian Schilling, und weiteren Unternehmensvertretern, den Grundstein für ein neues Gebäude in der Belghofergasse 5 - 11. Mit dieser Investition trägt Boehringer Ingelheim dem stetigen Wachstum der letzten Jahre sowie der künftigen Ausrichtung seines Regionalzentrums in Wien Rechnung. Das neue Gebäude wird mehr als 200 modernste Büroarbeitsplätze sowie Meetingräume beherbergen. Gleichzeitig wird das Betriebs-restaurant erweitert. Die Kosten für die Errichtung werden rund 16 Mio. EUR betragen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2014 geplant.

"Die Wiener Stadtregierung freut sich über den Entschluss des inter-nationalen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, seinen Wiener Standort weiter auszubauen. Diese Entscheidung unterstreicht die wirtschaftliche Attraktivität unserer Stadt für internationale Unternehmen und sichert Arbeitsplätze", sagte Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner anlässlich der feierlichen Zeremonie in Wien Meidling.

"Für die Entscheidung zum Ausbau des Standortes Wien hat unsere Funktion als Mittel- und Osteuropa-Zentrale den Ausschlag gegeben. Das Boehringer Ingelheim RCV ist nicht nur für unser Geschäft in mehr als 30 Ländern der Region Mittel- und Osteuropa verantwortlich, sondern koordiniert von Wien aus auch die klinische Forschung in diesen Ländern. Mit mehr als 1200 Mitarbeitern in Wien und Forschungsinvestitionen von rund 180 Mio EUR pro Jahr ist Boehringer Ingelheim eines der führenden Unternehmen im österreichischen Life-Science-Bereich", bekräftigte Dr. Christian Schilling das Bekenntnis des Unternehmens zum Standort, hob aber auch die Bedeutung von planbaren und positiven Rahmenbedingungen für Unternehmen mit hoher Forschungsquote wie Boehringer Ingelheim hervor.

Fotos zu dieser Presseinformation finden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.boehringer-ingelheim.at und Klick auf die heutige Pressemeldung.

Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna

Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna trägt die Verantwortung für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, rezeptfreien Präparaten sowie Tierarzneimitteln von Boehringer Ingelheim in Österreich sowie in mehr als 30 Ländern der Region Mittel- und Osteuropa. Darüber hinaus wird von Wien aus die gesamte klinische Forschung der Region gesteuert. Wien ist Zentrum für Krebsforschung sowie Standort für biopharmazeutische Forschung, Entwicklung und Produktion im internationalen Unternehmensverband. Auch in der Grundlagenforschung engagiert sich Boehringer Ingelheim und ist hier mit dem Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie Wien (IMP) vertreten. Damit zählt Boehringer Ingelheim zu den forschungsintensivsten pharmazeutischen Unternehmen in Österreich. Insgesamt erzielte das Regional Center Vienna im Geschäftsjahr 2011 Gesamterlöse in der Höhe von EUR 736,2 Mio und beschäftigte in der Region Mittel- und Osteuropa mehr als 3000 Mitarbeiter.

Rückfragen & Kontakt:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringer-Gasse 5 - 11

A-1121 Wien



Pressestelle

Mag. Inge Homolka

Tel. +43-1-80105-2230

ingeborg.homolka @ boehringer-ingelheim.com



Mag. Matthias Sturm

Tel. +43-1-80105-2742

matthias.sturm @ boehringer-ingelheim.com