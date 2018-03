Ö3-Verkehrsprognose für den Vienna City Marathon am 14. April 2013

Wien (OTS) - Am kommenden Sonntag, den 14. April 2013 steht Wien ganz im Zeichen des 30. Vienna City Marathons. Ein Jubiläumsmarathon mit Rekordteilnehmerzahl: Rund 41.000 Anmeldungen aus 120 Nationen für alle fünf Laufbewerbe sind eingelangt. Rund 10.500 von ihnen wagen sich an die Königsdisziplin mit einer Distanz von 42,195 Kilometern. Autofahrer/innen in Wien haben am Sonntag das Nachsehen: Von den Morgen- bis in die Nachmittagsstunden gehört fast die ganze Stadt den Läufer/innen. Dutzende Straßensperren und Einschränkungen bei den Wiener Linien sind die Folge.

Ö3 liefert am Marathontag zuverlässig einen Überblick über die aktuellsten Verkehrsinformationen und die besten Ausweichtipps - im schnellsten Verkehrsservice Österreichs.

42,195 km Kilometer quer durch die Stadt

Gestartet wird der Vienna City Marathon schon traditionell bei der Reichsbrücke. Wer am Marathon teilnimmt, fährt am besten mit der U1 bis zur Station "Alte Donau" oder "Kagran". Von dort gelangt man in wenigen Minuten zum Startgelände. Das Ziel befindet sich am Heldenplatz.

Ab dem Start in der Wagramer Straße führt die Marathonstrecke auf der Reichsbrücke über die Donau zum Praterstern und von dort direkt in den Prater. Über die Schüttelstraße geht es zum Ring weiter, auf der Linken Wienzeile bis zum Schloss Schönbrunn - und dann auf der Mariahilfer Straße zurück Richtung Innenstadt. Den Ring entlang biegen die Sportler in die Liechtensteinstraße stadtauswärts ein. Über die Friedensbrücke und auf der Oberen- und Unteren Donaustraße führt die Route ein zweites Mal in den Prater, diesmal bis zum Lusthaus. Die letzte Etappe folgt der Schüttelstraße bis zur Franzensbrücke und von dort der Radetzkystraße und der Vorderen Zollamtsstraße zum Ring. Etwas über zwei Stunden nach dem Start wird der Sieger im Ziel am Heldenplatz erwartet.

Auto stehen lassen - U-Bahn fahren!

Wer am Sonntag in Wien unterwegs ist, sollte mit dem Auto großräumig ausweichen oder rechtzeitig auf U-Bahn oder Schnellbahn umsteigen. Denn speziell in der Kernzeit von etwa 8.00 Uhr bis Mittag ist es kaum möglich, mit dem eigenen Fahrzeug die Stadt zu durchqueren.

Mehr als 30 Straßensperren - ein Überblick:

Ab 6.30 Uhr

Sperre der Reichsbrücke und der Wagramer Straße im Startbereich zwischen der Erzherzog-Karl-Straße und dem Handelskai. Auf der A22, der Donauuferautobahn, werden die Ausfahrten "Reichsbrücke" und "Kagran" gesperrt. (ca. bis 10.30 Uhr)

Ab 7.00 Uhr

Sperre der Ringstraße ab der Oper, ab 7.30 Uhr ab der Urania (ca. bis 16.30 Uhr)

Sperre der Lassallestraße (ca. bis 10.00 Uhr)

Ab 8.00 Uhr

Sperre der Ausfahrt Zentrum auf der A23, Sperre der A4 stadteinwärts ab der Tangente und Sperre der Schüttelstraße (ca. bis 15.30 Uhr) Sperre der Unteren Donaustraße bis zur Aspernbrücke (ca. bis 13.30 Uhr)

Praterstraße, Aspernbrücke, Aspernbrückengasse, Franzensbrückenstraße (ca. bis 13.15 Uhr)

Sperre der Stadionbrücke Richtung 2. Bezirk, der Franzensbrücke und der Uraniastraße (ca. bis 15.30 Uhr)

Ab 8.45 - 9.00 Uhr

Gürtelsperre zwischen Schönbrunner Straße und Westbahnhof (ca. bis 12.00 Uhr)

Rossauer Lände und Franz-Josefs-Kai gesperrt (ca. bis 10.45 Uhr) Linke Wienzeile abschnittsweise vom Ring bis zur Schlossallee (ca. bis 12.30 Uhr)

Zweierlinie zwischen Neustiftgasse und Schwarzenbergplatz (ca. bis 12.15 Uhr)

Währinger Straße stadteinwärts ab der Schwarzspanierstraße (ca. bis 13.25 Uhr)

Sperre der Liechtensteinstraße und Alserbachstraße (ca. bis 12.45 Uhr)

Sperre der Unteren- und Oberen Donaustraße und der Brigittenauer Lände bis zur Friedensbrücke (ca. bis 13.15 Uhr)

Ab 9.15 Uhr

Äußere Mariahilfer Straße gesperrt (ca. bis 12.30 Uhr)

Innere Mariahilfer Straße gesperrt (ca. bis 13.00 Uhr)

Ab 10.15 Uhr

Sperre der Vorderen Zollamtsstraße und Radetzkystraße (ca. bis 15.15 Uhr)

Die angegebenen Zeiten sind Richtzeiten. Speziell die Aufhebungen der Sperren können sich verschieben.

Die besten Ö3-Ausweichtipps

Die Wiener Autobahnen bleiben am Sonntag frei, auch die Südosttangente in beiden Richtungen. Gesperrt wird allerdings auf der Südosttangente die Abfahrt Richtung Zentrum am Knoten Prater. Wer auf der A4 stadteinwärts fährt, wird ab dem Knoten Prater über die Südosttangente umgeleitet.

Auch die Wiener Westeinfahrt bleibt den ganzen Tag über befahrbar. Der Gürtel wird zwischen dem Westbahnhof und der Schönbrunner Straße gesperrt. Wer aus den südlichen Bezirken zur Westautobahn fährt, kann über die Eichenstraße und Edelsinnstraße zur Lainzer Straße und zur Kennedybrücke ausweichen. Wer von Norden kommt, gelangt über die Felberstraße oder Linzer Straße zur Westausfahrt.

Ab etwa 12.30 Uhr Mittag wird es dann wieder etwas leichter für die Autofahrer: Dann werden die Linke Wienzeile und der Gürtel wieder freigegeben. Der 6. Bezirk und Teile des 15. Bezirks können von 9.00 bis ca. 12.00 Uhr nur über einige Schleusen erreicht bzw. verlassen werden.

Wiener Linien: Zahlreiche Kurzführungen

Massiv betroffen vom Marathon sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Insgesamt werden am Sonntag 11 Straßenbahnlinien und 15 Autobuslinien kurzgeführt oder abgelenkt, darunter auch die Straßenbahnlinien 1, 2, D und O. Die Touristenstraßenbahn "Vienna Ring Tram" ist den ganzen Tag über eingestellt. U-Bahn und Schnellbahn sind angesichts der zahlreichen Straßensperren eine besonders gute Alternative. Die U-Bahn-Linie U1 fährt alle drei Minuten, die U2, U3 und U4 alle vier Minuten.

Kinder-Laufbewerbe bereits am Samstag

Schon einen Tag vor dem Marathon finden der "Coca-Cola 4.2 Run" und der "Coca Cola 2.0 Run" statt. Von 16.00 bis 18.00 Uhr werden einige Straßen im 1. und 3. Bezirk gesperrt. Beim 4,2 km langen Lauf starten die 10- bis 18jährigen Teilnehmer auf der Landstraßer Hauptstraße beim Herz-Jesu-Spital. Die Strecke führt stadteinwärts über Wien-Mitte und die Weiskirchnerstraße über den Ring zum Heldenplatz. Jüngere Teilnehmer starten bei der Weiskirchnerstraße. Autofahrer sollten in dieser Zeit rechtzeitig ausweichen, etwa über die Zweierlinie. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71, D und O werden umgeleitet oder kurzgeführt, ebenso die Buslinien 1A, 2A, 4A, 74A und 77A. Die Vienna Ring Tram fährt nur bis 16.00 Uhr.

Der Ö3-Verkehrsservice informiert

Der Ö3-Verkehrservice gibt jeweils zur vollen und zur halben Stunde einen Überblick über den aktuellen Stand der Straßensperren und die besten Ausweichtipps. Welche Routen bleiben wie lange blockiert? Wo sind die Sperren bereits aufgehoben? Welche öffentlichen Verkehrsmittel stehen uneingeschränkt zur Verfügung?

Nutzer von Navigationsgeräten erhalten die Ö3-Verkehrsinformation auch über die Funktion RDS-TMCplus direkt aufs Display.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind zudem im Internet unter http://oe3verkehr.orf.at abrufbar. Die Meldungen werden laufend von der Ö3-Verkehrsredaktion aktualisiert.

