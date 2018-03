Stadt Wien vergibt die "Helfer Wiens Preise" und dankt Wiener HelferInnen

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 16. April findet in der Volkshalle des Wiener Rathauses bereits zum zehnten Mal das "Fest der Helfer - fest helfen" statt. Um 20:00 Uhr werden Bürgermeister Dr. Michael Häupl, Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner, Präsidentin der "Helfer Wiens" und Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz an besonders verdienstvolle MitarbeiterInnen der freiwilligen und beruflichen Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen die "Helfer Wiens Preise 2013" verleihen. Insgesamt werden 28 "Helfer Preise" vergeben. Im Rahmen der Veranstaltung werden professionelle LebensretterInnen ebenso ausgezeichnet wie ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die ihre gesamte Freizeit für das Wohl der Wiener Bevölkerung zur Verfügung stellen.

Die Stadt Wien bedankt sich mit dieser Veranstaltung aber auch bei den vielen MitarbeiterInnen der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen, die im "K-Kreis" (Katastrophenschutzkreis) zusammengeschlossen sind. Diese leisten nicht nur im Ernstfall hervorragende Arbeit, sondern sind auch bei zahlreichen Veranstaltungen im Laufe des Jahres gemeinsam "im Einsatz", um die WienerInnen präventiv in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt zu informieren. Ihre hohe Einsatzbereitschaft beweisen die "Helfer" nicht nur rund um die Uhr im Ernstfall, sondern auch bei vielen Einsatzübungen.

Weitere Informationen:

www.diehelferwiens.at

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Kastel

Geschäftsführer - Die Helfer Wiens

Tel.: 01/ 522 33 44

Mobil: 0676/8118 00 144

E-Mail: office @ diehelferwiens.at