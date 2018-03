Schennach: Öko-Towns sind Leuchttürme für eine nachhaltige Entwicklung

Neue euro-mediterrane Kooperation für erneuerbare Energie, sanfte Mobilität, regionale Wertschöpfung, die Ökologisierung der Landwirtschaft und mehr Green-Jobs

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach eröffnete heute, Donnerstag, in Brüssel die "Rendevouz Energy - Konferenz" als Vorsitzender der Union für das Mittelmeer für Energie, Umwelt und Wasser. "Europa, die nördlichen und die südlichen Anrainerstaaten sind in besonderer Weise vom Klimawandel betroffen und bis heute wird nur ein Prozent an erneuerbarer Energie genützt", sagt Schennach, der seit 2009 in dieser Funktion aktiv zwischen Marokko und der Türkei, zwischen dem Libanon und Portugal aktiv ist. "Die Bereitschaft ist hoch, die politische Landschaft hat sich verändert, der Verbrauch an Energie wächst schneller als das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Die Zeit ist jetzt gekommen für ein Aktionsprogramm, im Rahmen dessen letztlich nachhaltige neue Jobs geschaffen werden können - egal, ob in Griechenland, Tunesien oder Spanien. Die dritte industrielle Revolution ist die Revolution der erneuerbaren Energien und hier können die Mittelmeerstaaten rasch zu einer Energiegroßmacht aufsteigen", sagte Schennach heute in Brüssel. ****

Am Nachmittag wird Stefan Schennach in Anwesenheit von Parlamentspräsident Martin Schulz in dem von ihm geleiteten Committee das Netzwerk "Eco-Towns mediterranean" aus der Taufe heben. "Die Öko-Towns sind künftig unsere Leuchttürme für eine nachhaltige Entwicklung", betonte Schennach. Eco-Towns gehen gemeinsam den Weg der erneuerbarer Energie, sanfter Mobilität, regionaler Wertschöpfung, der Ökologisierung der Landwirtschaft und der Schaffung von Green-Jobs.

Dafür sollen auch entsprechende Fonds aufgestellt werden. Diese Eco-Towns sollen Trendsetter werden und das Unmögliche zu denken möglich machen. "Die hundertprozentige Energieunabhängigkeit im Mittelmeer kann hergestellt und grüne Energie auch noch exportiert werden", sagt Schennach. Bereits gestern verhandelte Schennach mit diversen NGOs und Zivilsociety-Networks die Umsetzung der "Let's do it mediteranean"-Kampagne. "Die Arbeit im Rahmen der Union für das Mittelmeer hat wieder an 'Speed' zugelegt, auch wenn es im östlichen Raum blutige Brennpunkte gibt", betont Schennach. (Schluss) bj/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493