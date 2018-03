Österreichische Ärztekammer zeichnet Journalistinnen aus

Preise an Regina Pöll und Veronika Mauler für objektive, kritische Beiträge

Wien (OTS) - Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Artur Wechselberger, vergab am Mittwochabend den Preis der ÖÄK für besondere publizistische Leistungen im Interesse des Gesundheitswesens. Ausgezeichnet wurden Regina Pöll von der Tageszeitung "Die Presse" und Veronika Mauler, ehemals "Radio Stephansdom" und nunmehr beim ORF-Radio beschäftigt. "Die Arbeiten der beiden Preisträgerinnen zeigen, dass Seriosität spannend ist und traditionelle journalistische Werte untrennbar mit dem Bemühen um Objektivität und kritisches Hinterfragen verbunden sind", betonte Wechselberger in seiner Laudatio und fügte hinzu, dass der Beruf des Journalisten und der Arztberuf eines gemeinsam hätten: eine ethische und moralische Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft.

"Presse"-Redakteurin Regina Pöll begleite das gesundheitspolitische Geschehen mit Berichten, Reportagen und Kommentaren, ohne ihren Leserinnen und Leser die Verantwortung der eigenen Meinungsbildung abzunehmen, so der ÖÄK-Präsident. Selbst bei heiklen Themen bleibe Pöll stets objektiv, ihre Beiträge zeugten außerdem von umfassender Sachkenntnis.

Die Reportage von Veronika Mauler über den "Louisebus" der Caritas Wien lege den Finger in eine Wunde des Wohlfahrtstaates. Die mobile medizinische Einheit, die von ehrenamtlich tätigen Ärzten und Helfern betreut werde, kompensiere Schwachstellen des sozialen Gesundheitssystems. "Der Beitrag zeigt eindringlich, dass medizinische Hilfe zum kostbarsten Angebot für all jene wird, die sozial und finanziell am Rand der Gesellschaft stehen", begründete Wechselberger die Auszeichnung für Mauler. (slv)

