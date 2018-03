Karas: Finanztransaktionssteuer keine nationale Geldbeschaffungsmaßnahme

Parlamentsvize fordert, dass Finanztransaktionssteuer als Eigenmittel der EU verwendet werden

Brüssel, 11. April 2013 (OTS) "Die europäische Finanztransaktionssteuer darf keine reine Geldbeschaffungsmaßnahme der Mitgliedstaaten sein und soll nicht dazu dienen, nationale Budgetlöcher zu stopfen", fordert Othmar Karas, Chefverhandler für das EU-Parlament für die Finanztransaktionssteuer, heute in einer Sitzung des Wirtschafts- und Währungsausschuss bei der Vorstellung eines ersten Entwurfs der Stellungnahme des EU-Parlaments: "Die Einnahmen der Finanztransaktionssteuer müssen als Eigenmittel ins EU-Budget fließen. Das soll auch nicht dazu führen, dass die nationalen Beiträge reduziert werden. Das wäre ein Nullsummenspiel. Die gewonnenen Mittel müssen zur Finanzierung von europäischen Zukunftsprojekten eingesetzt werden, das heißt Innovation, Forschung, Bildung und Infrastruktur ", so Karas. ****

Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments, betont die Notwendigkeit einer ordnungspolitischen Wirkung einer solchen Abgabe: "Ich setze mich mit Nachdruck dafür ein, dass außerbörsliche Geschäfte höher besteuert werden, als Geschäfte an geregelten Märkten. Dadurch lenken wir den Handel verstärkt auf geregelte Märkte und erhöhen die Transparenz von Finanzgeschäften", so Karas. Im Herbst 2012 hatten sich elf Mitgliedstaaten der EU auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit geeinigt. "Die verstärkte Zusammenarbeit in diesem Bereich ist ein Schritt in die richtige Richtung. Besser wäre es aber gewesen, sie global, EU-weit oder in der gesamten Euro-Zone einzuführen. Die Kommission muss sich dafür auch auf Ebene der G20 einsetzen", so Karas abschließend.

