Grüne Wien/Maresch: Liesing vom Fluglärm entlastet - Grüner Erfolg im Kampf gegen Fluglärm über Wien

Wien (OTS) - Vor einigen Jahren verlegte der Flughafen Wien überfallsartig eine Abflugroute über den Wiener Süden. Nun scheint es endlich gelungen zu sein, diese unnötige Lärmbelastung von hunderttausenden Wienerinnen und Wienern zu beseitigen. "Wir freuen uns sehr mit den BewohnerInnen von Simmering, Favoriten und Liesing, dass sie in Zukunft weniger Belastung durch den Fluglärm werden ertragen müssen", so Rüdiger Maresch, Umweltsprecher der Grünen Wien anlässlich der heutigen Ankündigung des Flughafens, die alternative Abflugroute vor dem Betriebsgelände der Borealis in Richtung Norden zu prüfen. "Das ist der erste Schritt zur Abschaffung der Abflugroute über Liesing", freut sich Maresch.

Die Wiener Grünen bekämpfen die Abflugroute über den Wiener Süden seit ihrem Bestehen im Jahr 2004. "Es ist uns gelungen, im Koalitionspakt Gespräche mit der Austrocontrol über den Fluglärm über Wien zu fixieren. Und nun zeitigen diese Gespräche, die wir in den letzten beiden Jahren mit der Austrocontrol geführt haben, offenbar einen ersten Erfolg", so Maresch abschließend.

