Oberösterreich bei ganztägiger Schulbetreuung auf dem vorletzten Platz: AK OÖ-Präsident Kalliauer plädiert für raschen Ausbau

Linz (OTS) - Nur 9,3 Prozent aller oberösterreichischen Kinder von 6 bis 14 Jahren haben derzeit einen ganztägigen Betreuungsplatz an der Schule. Damit liegt unser Bundesland am vorletzten Platz im Ländervergleich. "Dieses Defizit müssen wir jetzt durch einen raschen Ausbau, vor allem bei den Ganztagsschulen mit verschränkter Unterrichtsform beheben", fordert einmal mehr AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Trotz vermehrter Anstrengungen in den letzten Jahren - nicht zuletzt auf Basis der Ausbauinitiative des Unterrichtsministeriums -liegt Oberösterreich bei ganztägigen Schulformen im Bundesländervergleich noch immer weit zurück. Im Österreich-Durchschnitt haben 17,5 Prozent der 6- bis 14-jährigen Schüler/-innen einen Betreuungsplatz in einer Ganztagsschule - in Oberösterreich sind es nur 9,3 Prozent. Somit erfolgte der Ausbau ganztägiger Schulformen in fast allen anderen Bundesländern intensiver und rascher als in Oberösterreich.

Der Zuwachs der ganztägigen Schulformen in Oberösterreich betraf und betrifft vorwiegend die schulische Nachmittagsbetreuung. Nur rund 1,5 Prozent der 6- bis 14-Jährigen befinden sich in "echten" Ganztagsschulen mit verschränkter Unterrichtsform. In diesen werden die Unterrichts-, Lern-, Förder- und Freizeitphasen nach pädagogischen Gesichtspunkten über den ganzen Tag verteilt. Der Tagesablauf wird den Leistungskurven und Bedürfnissen der Kinder angepasst. "Von der guten Ganztagsschule profitieren alle, sowohl Kinder mit Lern- und Motivationsdefiziten als auch Kinder mit besonderen Begabungen sowie alleinerziehende und berufstätige Eltern. Die Eltern sollten umfassend informiert werden, welch enorme Lern-und Entwicklungschancen eine gute Ganztagsschule ihren Kindern bietet", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Dazu braucht es zunächst einen kräftigen Ausbau des Angebots an echten, gebührenfreien Ganztagsschulen, sodass an jedem Standort eine echte Wahlmöglichkeit zwischen "echter" Ganztagsschule mit verschränkter Unterrichtsform und anderen Angeboten besteht.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Ines Hafner, Bakk.Komm.

Tel.: (0732) 6906-2178

ines.hafner @ akooe.at

www.arbeiterkammer.com