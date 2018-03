RK-Terminvorschau vom 15. April bis 2. Mai 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 15. April bis 2. Mai 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 15. APRIL: 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Blutspendeaktion im Wiener Rathaus (Rathaus, 1. Stock, Nordbuffet, Informationen: Kostenlos unter 0800 190 190 oder www.blut.at) 10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Senatspräsident i.R. Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner und Kammeramtsdirektor i.R. Hofrat Dr. Manfred Stimmler sowie des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Amtsdirektor Regierungsrat Franz Widmann durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.00 Uhr, Fototermin Bürgerdienst - Defibrillatoren für Dienstfahrzeuge mit StR Oxonitsch (Rathaus, TP: Stadtinformation) 10.00 Uhr, Eröffnung der Wanderausstellung zum "Uran-Abbau und den dramatischen Folgen" mit StRin Sima und Wiener Umweltanwältin Schnattinger (17., Parhamerplatz 18) 11.00 Uhr, Feierliche Inbetriebnahme der dritten Containerkranbrücke mit u.a. Vbgmin Brauner, Wien- Holding-GF Hanke (2., Freudenauer Hafenstraße 8-10) 15.30 Uhr, Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wien anlässlich des Besuches Ihrer königlichen Hoheiten Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 16. APRIL: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 19.00 Uhr, Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation anlässlich des 100. Geburtstages "Josef Meinrad - Der ideale Österreicher" durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Festsaal) MITTWOCH, 17. APRIL: 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien Mag. Alexander Neuhuber sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien a.D. Günter Kenesei und Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien a.D. Robert Parzer durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zimmer 223) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Licht und Schatten der Öffentlichkeit - Kulturelle, politische und epistemische Perspektiven eines Begriffs", Vortrag: Volker Gerhardt (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 18. APRIL: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Direktor Kammerschauspieler Herbert Föttinger durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) FREITAG, 19. APRIL: 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr, LiDo-Sicherheitstag/09.30 Uhr Eröffnung durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (22., Dr.-Adolf-Schärf-Platz, zwischen U-Bahn und Donauzentrum) 10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Senatsrätin i.R. Mag.a Elfriede Dolinar, Obermedizinalrat Dr. Gerhard Sobotka und Primarius Dr. David Vyssoki durch StRin Wehsely (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, "7. Wiener Schmerztag denn Wissen macht stark!" (Rathaus, Festsaal, Eintritt frei) 10.30 Uhr, Rundgang "Music City" mit StR Oxonitsch (Gasometer Turm B, Musiccube, 11., Guglgasse 8) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Aufmerksamkeitsdefizitkultur - und ein Vorschlag zu ihrer Bekämpfung" (Rathaus, Volkshalle) SAMSTAG, 20. APRIL: 09.30 Uhr, Eröffnung Symposium "Gemeinsam für Musik" durch StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) 15.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien a.D. Mag. Franz Karl durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (Rathaus, Wappensaal) SONNTAG, 21. APRIL: 14.00 Uhr, Mountainbike Rennstart mit StR Oxonitsch (Krapfenwaldbad Parkplatz, 19., Krapfenwaldgasse 65-73) DIENSTAG, 23. APRIL: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr, "fairERleben" - Genussmarkt (Rathaus, Arkadenhof + Volkshalle) 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel "Obermedizinalrat/rätin" an Medizinalrätin Dr.in Gabriele Grabner, Medizinalrat Dr. Fritz Heckl, Medizinalrat Dr. Thomas Loebenstein, Medizinalrat Dr. Heinrich Samueli sowie des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel "Medizinalrat/rätin" an Prof. Dr. Peter Wilhelm Krieger, Dr.in Gabriele Müller-Rosam, Dr. Paul Prem und Dr.in Christine Ziegler durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.30 Uhr, Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Wien anl. des Besuches Seiner Exzellenz des Staatspräsidenten der Tschechischen Republik Milos Zeman mit Bgm. Häupl (Rathaus, Roter Salon) MITTWOCH, 24. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Landtag 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, fairERleben" - Genussmarkt (Rathaus, Arkadenhof + Volkshalle) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) DONNERSTAG, 25. APRIL: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "50 Jahre Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes - Die Bedeutung der Nationalsozialismusforschung", Festvortrag: Hans Mommsen (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 26. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat MONTAG, 29. APRIL: 10.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Präsident Wilhelm Brandstätter sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Kommerzialrat Mag. Dr. Kurt Tiroch und Kommerzialrat Otto Szelpal durch die Dritte Präsidenten des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 30. APRIL: 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien a.D. durch Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DONNERSTAG, 2. MAI: 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Domdekan Bischofsvikar des Vikariates Wien i.R. KR Prälat Mag. Karl Rühringer durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal)

