FPÖ-Jannach: Landwirtschaftsministerium handelt seit Jahren fahrlässig im Umgang mit Almbauern

Minister sollte zurücktreten

Wien (OTS) - "Seit vier Jahren murkst das Landwirtschaftsministerium an einer Lösung für die österreichischen Almbauern herum", kritisiert der freiheitliche Agrarsprecher Harald Jannach die indiskutable Vorgangsweise von ÖVP-Minister Berlakovich. Das von der FPÖ veröffentlichte Schreiben der Landwirtschaftskammerpräsidenten Vorarlbergs, Tirols, Salzburg und Kärntens dokumentiert des absolute Versagen bei der Almfutterflächenfeststellung durch die AMA und das Ministerium.

"Die Leidtragenden sind die heimischen Almbauern, die oft unschuldig zum Handkuss kommen und mit unglaublichen Rückforderungen und Strafzahlungen konfrontiert sind", fordert Jannach bereits seit langem eine klare und nachvollziehbare Regelung der Almflächenfeststellung.

"Die Anlastungen der EU in der Höhe von mehr als 60 Millionen Euro gegenüber Österreichs aufgrund nicht korrekter Flächenfeststellungen müssen vom Landwirtschaftsministerium übernommen werden", verlangt Jannach, der auch die Landwirtschaftskammern, die mit der Flächenfeststellung und Beratung der Bauern beauftragt wurden, in der Verantwortung und Haftung sieht. "Es kann nicht sein, dass Landwirte, die nicht einmal Einblick in die Flächenfeststellung von Almen gehabt haben, zur Kasse gebeten werden", verweist Jannach auf eine Vielzahl von Bauern, denen jetzt seitens der AMA exorbitante Rückforderungen und Strafzahlungen in Rechnung gestellt werden.

"Die Almfutterflächenfeststellung ist ein Beispiel für grenzenloses Versagen der Verwaltung durch die AMA und des Landwirtschaftsministeriums zu Lasten der Almbauern", stellt Jannach fest. "Es ist beschämend, dass der Landwirtschaftsminister gemeinsam mit den ÖVP-Landwirtschaftskammer-Präsidenten seit 2009 keine auch nur annähernd zufriedenstellende Lösung für die Bauern zu Stande gebracht hat."

Zudem ist es ein Totalversagen der Verwaltung und Kontrolle durch AMA und Landwirtschaftsministerium, wenn bei Flächenfeststellungen von ein und derselben Fläche jedes Mal ein anderer Wert durch die Kontrollorgane ermittelt wird. "Wenn dauernd von Planungssicherheit für die Landwirte geredet wird, dann sollte eine Flächenfeststellung einmal für eine Förderperiode erfolgen und dann für diesen Zeitraum gültig sein", fordert Jannach. "Das dauernde Ändern der Rahmenbedingungen sowohl bei den Flächenfeststellungen, der Voraussetzungen für und der Höhe der Ausgleichszahlungen schafft Verunsicherung und schädigt die heimischen Landwirte", so Jannach, der zum wiederholten Male eine rechtsgültige Lösung der Almproblematik verlangt.

"Nach vier Jahren Chaos in dieser Angelegenheit sollte sich auch Minister Berlakovich überlegen, ob es im Interesse der Bauern nicht besser wäre, seine Funktion einem fähigen Nachfolger zu übertragen", so Jannach abschließend.

