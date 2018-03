H.P. Martin: 90 Prozent des EU-Bankenproblems noch immer ungelöst

Der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin aus Österreich, Mitglied des Wirtschafts- und Währungsausschusses, schaltet heute die neue Internetseite "Banken-hinter-Schranken.eu" frei. Dort wird im Detail dokumentiert, von wo aus und wie die 700 Finanz-Lobbyisten in Brüssel ihren Einfluss geltend machen. Ihnen allein steht ein Budget von 350 Millionen Euro jährlich zur Verfügung.

Bereits vergangene Woche machte der fraktionsfreie EU-Parlamentarier 1.427 Lobby-Einladungen und Interventionen öffentlich, die er in nur zwei Jahren erhalten hatte.

H.P. Martin erklärt: "Es reicht. 90 Prozent des EU-Bankenproblems ist trotz aller bisher erfolgten EU-Regulierungen noch ungelöst. Im Zentrum steht die weiterhin ausständige Strukturreform des EU-Bankensektors.

Die Zerschlagung von Großbanken und die Trennung von Geschäftsbanken und Investmentbanken werden zum Schutz der Bankkunden unverzichtbar. Banken dürfen auch in einem einzelnen Mitgliedsstaat nicht mehr so groß sein, dass sie in einem Nationalstaat zum Systemrisiko werden und die Steuerzahler für die Schäden aufkommen müssen.

"Jeder Finanzplatz, jeder Akteur und jedes Produkt muss reguliert werden", kündigte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im September 2009 beim G-20-Gipfel an.

Dem widersetzen sich in Brüssel die Heerscharen der Finanz-Lobbyisten. Nicht selten agieren sie aus dem Verborgenen, etwa aus den "Multibüros" am Square de Meeus 38-40, keine drei Gehminuten vom Europäischen Parlament entfernt. Bei öffentlichen Auftritten verschweigen Lobbyisten ihre Auftraggeber. Frisch abgedankte EU-Parlamentarier wie der Brite John Purvis lassen etwa über das Forum "Financial Future" in der Rue d` Arlon 25 ihre Verbindungen spielen, ehemalige EU-Parlamentsmitarbeiter leiten Lobby-Schaltstellen wie das "Cicero Consulting" in der Rue de la Science 14.

Unter EU-Binnenmarkt- und Dienstleistungskommissar Michel Barnier wird nunmehr endlich an einem Regulierungsvorschlag zur Bankenstruktur gearbeitet, der im Sommer dem Europäischen Parlament vorgelegt werden und bis zum Frühjahr 2014 verabschiedet werden soll. Doch in der eingerichteten Expertengruppe der EU-Kommission in der DG Market stammen 37 der 42 Fachleute aus dem Finanzsektor.

Der Finanzsektor hat aber negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, wenn die Vermögenswerte der Banken das Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich übersteigen, belegen etwa Studien der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

In der EU ist der Bankensektor gewaltig aufgebläht, die Aktiva liegen bei 349 Prozent des BIP, in den USA gerade bei 78 Prozent. In Frankreich übersteigen die Bankenbilanzen der drei Großbanken (BNP Paribas, Credit Agricole, SocGen) das BIP um das 2,37 fache. Die Banco Santander allein erreicht 92 Prozent des spanischen BIP. Auch der österreichische Finanzsektor ist 3,3 Mal größer als das BIP, so viel Erste Bank und Raiffeisen birgt enorme finanzielle und politische Erdbebengefahr.

Um die Dimension der Probleme zu verdeutlichen, wurde auf der Internetseite "Banken hinter Schranken.eu" eine Haftungsuhr eingerichtet. Im April 2013 sind es bereits 5,085 Billionen Euro, mithin 5085 Milliarden Euro, mit denen die EU-Steuerzahler für die Bankenrettung einstehen müssen.

Schattenbanken wie Hedgefonds oder Geldmarktfonds, die bankähnliche Aufgaben übernehmen, aber nicht der Bankaufsicht unterliegen, florieren weiterhin in beängstigender Weise. Ihr weltweiter Umsatz legte zuletzt im Vergleich zu 2010 um zehn Prozent auf 52 Billionen Euro zu, in den Euro-Staaten liegt er bei 17 Billionen Euro.

Die Risiken sind so gewaltig, dass es ratsam ist, auch in Österreich bei keinem einzelnen Institut mehr als die gesicherten 100.000 Euro anzulegen.

Durch die anstehende Bankreform wird das kommende Jahr zum bislang wichtigsten in der Geschichte des Europäischen Parlaments. "Banken hinter Schranken.eu" wird genau beobachten, wer welchen Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nehmen wird. Der High Noon mit der Finanzwelt steht an.

Daneben kann sich "Banken hinter Schranken" auch zu einer breiteren Initiative entwickeln. Denn die Kundenmisshandlung durch Banken ist allgegenwärtig: An Bankschaltern werden zwei Euro verlangt, nur um einen Geldschein zu wechseln; betagten Senioren werden auf ihr Erspartes entweder nur beschämend niedrige Zinsen eingeräumt oder komplexe und riskante Anlageprodukte eingeredet; der Abstand zwischen Sparbuchzinsen und Konto-Überziehungszinsen ist obszön, Fremdwährungskredite haben sich als Flop erwiesen, von denen wiederum nur Banken profitiert haben."

