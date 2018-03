Weninger: Jetzt in die Jugend investieren

Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit haben höchste Priorität

Wien (OTS/SK) - Für die europäische Sozialdemokratie (SPE) hat die Jugendbeschäftigung höchste Priorität. "Die hohe Jugendarbeitslosigkeit hat dramatische Konsequenzen für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Deshalb müssen wir jetzt in die Jugend Europas investieren. So lange es Regionen mit 20 bis 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit gibt, können wir nicht vom Ende der Krise reden", betonte SPÖ-Nationalratsabgeordneter Hannes Weninger am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Im Rahmen der Frühjahrstagung des Ausschuss der Regionen (AdR) bezeichnet Weninger heute in Brüssel das "Paket zur Jugendbeschäftigung" als ein solides Konzept der EU am Weg in ein sozial gerechtes Europa mit fairen Chancen für junge Menschen. ****

"Österreich, das eine der geringsten Arbeitslosenraten und die geringste Jugendarbeitslosigkeit aufweist, ist mit der Facharbeiterausbildung und der dualen Ausbildung Vorbild für Europa", betont Weninger bei einer aktuellen Aussprache mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Daher orientiert sich das Maßnahmenpaket für Jugendausbildung und -beschäftigung der Europäischen Union stark an den positiven Erfahrungen in Österreich.

Die "Europäische Jugendgarantie" soll gewährleisten, dass alle jungen Menschen innerhalb von vier Monaten nach Abschluss ihrer Schulausbildung eine Arbeitsstelle erhalten oder eine weiterführende schulische oder berufliche Ausbildung antreten können. "Eine europaweite Ausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild könnte mehr als eine Millionen 16- bis 17-Jährige von der Straße holen und den sozialen Zusammenhalt in Europa fördern", wirbt Weninger um politische Unterstützung in den Mitgliedstaaten, Städten und Gemeinden. (Schluss) bj/rm/mp

